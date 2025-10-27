3I/Atlas: Pablo Marçal vira comentarista astronômico e fala sobre o cometa

Pablo Marçal comentou sobre o cometa e disse que "todo mundo está apavorado" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O influenciador Pablo Marçal chamou a atenção nas redes sociais ao comentar sobre o cometa 3I/Atlas no domingo (26/10). Ele disse que "todo mundo está apavorado". “Você sabe por que está todo mundo apavorado com a nave 3I/Atlas chegando? Porque ela está na mesma onda elíptica que todos os astros", afirmou Pablo, em vídeo publicado no Instagram.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Não existe essa possibilidade matemática de alguém entrar nessa onda e vir a mais de 200 mil quilômetros por segundo, metros por segundo, nem é quilômetro. Alguma coisa está acontecendo. Você acredita? Estou nem aí se vai vir ou não. Ah, se bater, acaba com a Terra. Grande dia. A Bíblia falou que primeiro o Sol vai apagar. Essa nave está indo direto em rota de colisão com o Sol. Não se assuste se esse trem bater no Sol”, acrescentou o influenciador.

O geofísico e youtuber Sérgio Sacani, que produz conteúdo para o canal Space Today, reagiu ao vídeo do Pablo Marçal. Ele disse que o cometa está passando "muito longe" da Terra. "O plano orbital do cometa coincide com o plano orbital dos planetas, Não é elíptica, é eclíptica que a gente chama", rebateu Sacani.

"Não está acontecendo nada, Pablo Marçal, pode ficar tranquilo. São objetos interestelares que realmente andam nessa velocidade. O que aconteceu com a passagem do 3I/Atlas pelo Sol nós só vamos descobrir daqui alguns dias. Por enquanto não dá para saber. Ele (o cometa) não não acelerou e desacelerou, ele nem mudou de rota também, está seguindo a mesma trajetória", acrescentou o geofísico e youtuber.

O que é o 3I/Atlas?

Segundo a Nasa, o cometa 3I/Atlas é o terceiro objeto conhecido de fora do nosso sistema solar a ser descoberto passando pela vizinhança celeste. Os astrônomos categorizaram este objeto como interestelar devido à forma hiperbólica da trajetória orbital.

"O cometa 3I/ATLAS não representa nenhuma ameaça à Terra e permanecerá distante. O mais próximo que ele se aproximará do nosso planeta é cerca de 1,8 unidade astronômica (cerca de 170 milhões de milhas, ou 270 milhões de quilômetros). O 3I/Atlas atingirá seu ponto mais próximo do Sol por volta de 30 de outubro de 2025, a uma distância de cerca de 1,4 UA (130 milhões de milhas, ou 210 milhões de quilômetros) — logo dentro da órbita de Marte", explicou a Nasa.

O tamanho e as propriedades físicas do cometa estão sendo investigados por astrônomos ao redor do mundo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular