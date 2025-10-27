3I/Atlas: cometa fará a maior aproximação do Sol nesta semana

Segundo a Nasa, o cometa não representa ameaça à Terra e permanecerá distante - (crédito: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA))

O cometa 3I/Atlas atingirá o ponto mais próximo do Sol na quinta-feira (30/10). O corpo celeste chegará a uma distância de cerca de 1,4 UA (130 milhões de milhas, ou 210 milhões de quilômetros) — logo dentro da órbita de Marte.

O cometa 3I/Atlas foi avistado pela primeira vez em 1º de julho deste ano, pelo telescópio Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), em Río Hurtado, no Chile. Desde então, astrônomos têm usado telescópios terrestres e espaciais para monitorá-lo e descobrir mais sobre ele.

Segundo a Nasa, o cometa não representa ameaça à Terra e permanecerá distante. O mais próximo que ele se aproximará do nosso planeta é cerca de 1,8 unidades astronômicas (cerca de 170 milhões de milhas, ou 270 milhões de quilômetros).

O cometa é o terceiro objeto interestelar conhecido a ser observado passando pelo Sistema Solar. Descoberto em 2017, Oumuamua foi o primeiro objeto interestelar conhecido; o segundo foi 2I/Borisov, descoberto em 2019.

Os astrônomos categorizaram o 3I/Atlas como interestelar devido à forma hiperbólica da trajetória orbital dele.

