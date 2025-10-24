Cinco alimentos para se consumir antes do treino noturno

A batata doce contém 337 mg de potássio a cada 100 gramas. Queridinha dos ratos de academia, este alimento é nutritivo, versátil e pode ser facilmente encontrado o ano todo. - (crédito: Divulgação/Clube Extra)

Devido à rotina corrida do dia a dia, muitas pessoas acabam tendo tempo para fazer exercícios físicos apenas durante o período noturno. Uma etapa importante para realizar os treinos com eficiência é a alimentação.

De acordo com a nutricionista Raíssa Vianna, alimentos gordurosos e com grandes volumes, como frituras, quando consumidos em um intervalo curto antes do treino podem vir a atrapalhar a sessão de exercícios e até o descanso pós-treino. Esses alimentos são digeridos de forma lenta, o que pode acabar gerando desconfortos gastrointestinais.

Raíssa também destaca que, entre se alimentar e treinar, é bom fazer um intervalo variando de 30 minutos a duas horas, dependendo do tipo de alimento consumido. Ela recomenda também o consumo de alimentos com alto teor glicêmico, pois fornecem a energia necessária para realizar os treinos.

Confira cinco alimentos leves e nutritivos para se consumir antes dos treinos noturnos:

Frango

O frango é rico em micronutrientes que auxiliam na construção e recuperação dos músculos após os treinos. Geralmente o consumo é feito acompanhado de algum carboidrato, como macarrão, arroz ou até pães, sendo uma proteína de fácil digestão.

Batata-doce

A batata-doce é de longe um dos alimentos preferidos dos “ratos de academia”, pelo alto valor nutritivo e versatilidade. Esses tubérculos nativos podem ser preparados assados ou cozidos e são fontes de carboidratos e importantes vitaminas dos complexos A, B e C.

Ovos

O ovo é rico em proteínas de alto valor biológico, como a albumina e vitaminas do complexo B, que auxiliam o corpo na recuperação após os treinos. Além disso, são fornecedores de energia e podem ser preparados de inúmeras formas diferentes. É considerado uma proteína leve, muito consumida por quem frequenta a academia.

Frutas

Por serem leves e altamente nutritivas, as frutas são um dos alimentos mais queridos para quem leva uma rotina saudável. Por não serem alimentos muito pesados, o consumo antes do treino noturno pode ser feito tranquilamente, desde que com moderação.

Iogurte

Este derivado do leite ajuda com o fortalecimento dos ossos, por ter altas quantidades de cálcio. Além disso, pode ser combinado com carboidratos, fornecendo, assim, energia. Aveia e cereais são alguns dos carboidratos com baixo índice glicêmico que são frequentemente combinados com o iogurte.

