Fazer sexo toda semana pode reduzir sintomas de depressão, diz estudo

O estudo sugere que o sexo funciona como regulador emocional e destaca a importância da qualidade das relações - (crédito: Freepik)

Um grupo de pesquisadores das universidades de Shenzhen e Shantou, na China, analisou a relação entre frequência sexual e saúde mental. A conclusão foi que transar uma ou duas vezes por semana pode estar ligado a um menor risco de depressão. O estudo, publicado no Journal of Affective Disorders, baseou-se em dados de milhares de jovens e adultos norte-americanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A pesquisa destaca que o sexo é mais do que prazer, atuando como um regulador emocional natural. Apesar de os benefícios físicos já serem amplamente reconhecidos, os efeitos psicológicos da atividade sexual ainda recebem pouca atenção nas pesquisas. Segundo os autores, manter uma vida sexual ativa tende a favorecer o equilíbrio emocional, mas sem uma “frequência ideal” aplicável a todos.

Na investigação, foram avaliados 15.794 participantes dos Estados Unidos, com idades entre 20 e 59 anos. As informações sobre a vida sexual e o estado de humor dos voluntários foram cruzadas e revelaram um padrão claro: quem mantinha relações semanais apresentava índices mais baixos de sintomas depressivos e maior sensação de bem-estar.

Os pesquisadores sugerem que o sexo pode servir como um indicador da saúde biopsicossocial do indivíduo. O ato sexual, especialmente em relações saudáveis e afetivamente conectadas, estimula a liberação de substâncias como ocitocina, serotonina, dopamina e endocanabinoides — neurotransmissores ligados à felicidade e ao equilíbrio do humor.

Leia também: Pessoas comprometidas são mais satisfeitas sexualmente do que as solteiras

O estudo também reforça que o contato humano, a intimidade e o vínculo afetivo são fatores essenciais para a saúde mental. Relações que envolvem cuidado, toque e conexão emocional costumam vir acompanhadas de práticas de bem-estar e maior estabilidade emocional.

Vale lembrar que a pesquisa mostra uma associação, não uma fórmula. A qualidade da relação influencia tanto quanto a frequência, e não existe motivo para pressão ou cobrança pessoal. Pessoas assexuais não devem ser patologizadas, e quem usa antidepressivos, medicamentos que podem afetar a libido, também não deve se sentir em falta com o próprio corpo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Ciência e Saúde União Europeia anuncia nova meta ambiental

União Europeia anuncia nova meta ambiental Ciência e Saúde Pesquisa mostra relação direta entre o HPV e o câncer

Pesquisa mostra relação direta entre o HPV e o câncer Ciência e Saúde Exames de sangue preveem risco de infarto antes dos primeiros sintomas, aponta estudo

Exames de sangue preveem risco de infarto antes dos primeiros sintomas, aponta estudo Ciência e Saúde Superlua poderá ser vista de qualquer lugar nesta quarta (5/11); entenda

Superlua poderá ser vista de qualquer lugar nesta quarta (5/11); entenda Ciência e Saúde Lesão medular é fator de risco para diversas doenças

Lesão medular é fator de risco para diversas doenças Ciência e Saúde Especialistas pedem que psicose pós-parto seja reconhecida como nova doença mental