A chave da sobrevivência das baleias está no ar que expelem

O drone coleta micróbios que são expelidos pela baleia durante a respiração - (crédito: NEAq/WHOI)

Um estudo realizado pela ISME (International Society for Microbial Ecology) revelou uma possível conexão entre micróbios respiratórios e uma população de baleias. Para realizar a pesquisa, foram usados drones que coletaram amostras de partículas que são expelidas na respiração das baleias, que precisam vir até a superfície para realizar a troca gasosa.

A pesquisa foi feita com baleias francas do Atlântico Norte, onde entre 2016 e 2024, foram coletadas 103 amostras de 85 indivíduos diferentes. Nos últimos anos, as baleias francas tiveram a população diminuída drasticamente, chegando a menos de 400 baleias da espécie.

Nas amostras coletadas a partir do drone, que segurava uma placa logo acima do espiráculo das baleias, foi possível obter informações valiosas. Foram analisados diversos padrões microbianos que podem estar associados a características da baleia, como o peso, alimentação e alguns outros indicadores de saúde.

Depois de coletados, os dados microbianos foram combinados com dados fotogramétricos, avaliações visuais e estimativas de sobrevivência das baleias. Essas combinações entre a microbiologia e os dados fotográficos, são um grande avanço para o monitoramento da saúde e vida das baleias, fazendo com que não seja mais preciso tocá-las para saber se estão saudáveis.

A drástica diminuição da população das baleiase tem diversos motivos, todos eles ligados à presença humana nos oceanos. A colisão com navios e as alterações climáticas são alguns motivos que acabam matando esses animais. Outro grande inimigo são as gigantescas redes de pesca, onde muitas vezes esses mamíferos marinhos se enroscam e não conseguem vir à superfície para respirar.

A pesquisa mostra que o uso de drones e a coleta de material microbiano, pode ser a salvação da espécie, fazendo com que os cientistas tenham mais informação sobre a saúde e os hábitos das baleias.

