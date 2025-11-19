Nasa divulga imagens inéditas do cometa 3I/Atlas visto de Marte

A Nasa divulgou, nesta quarta-feira (19/11), imagens e dados inéditos do cometa interestelar 3I/Atlas, registrados a partir de telescópios posicionados em Marte e em órbita do planeta. As informações foram apresentadas durante entrevista coletiva da Agência Espacial Norte-Americana, que iniciou às 17h (horário de Brasília).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

















Desde sua descoberta, em 10 de julho deste ano, o cometa tem sido acompanhado de perto pela agência espacial, que mobilizou diversos instrumentos para estudar suas características e trajetórias. Os cientistas explicaram que os novos registros permitirão aprofundar análises sobre a origem e a composição do visitante interestelar, considerado um objeto raro por não ter se formado no Sistema Solar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

* Matéria em atualização. Aguarde mais informações



