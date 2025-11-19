InícioCiência e Saúde
EXPLORAÇÃO ESPACIAL

Nasa divulga imagens inéditas do cometa 3I/Atlas visto de Marte

Momento foi registrado por telescópios da Agência Espacial Norte Americana. Divulgação ocorreu nesta quarta-feira (19/11)

NASA divulga imagens durante transmissão ao vivo - (crédito: NASA)
NASA divulga imagens durante transmissão ao vivo - (crédito: NASA)

A Nasa divulgou, nesta quarta-feira (19/11), imagens e dados inéditos do cometa interestelar 3I/Atlas, registrados a partir de telescópios posicionados em Marte e em órbita do planeta. As informações foram apresentadas durante entrevista coletiva da Agência Espacial Norte-Americana, que iniciou às 17h (horário de Brasília).

Desde sua descoberta, em 10 de julho deste ano, o cometa tem sido acompanhado de perto pela agência espacial, que mobilizou diversos instrumentos para estudar suas características e trajetórias. Os cientistas explicaram que os novos registros permitirão aprofundar análises sobre a origem e a composição do visitante interestelar, considerado um objeto raro por não ter se formado no Sistema Solar.

* Matéria em atualização. Aguarde mais informações

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Por Giovanna Sfalsin
postado em 19/11/2025 17:22 / atualizado em 19/11/2025 17:49
