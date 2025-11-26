Pesquisadores encontram flor rara na Indonésia após 13 anos de busca

A flor Rafflesia hasselti só cresce nas florestas da Indonésia e forem necessários 13 anos de busca para encontrá-la - (crédito: Reprodução/X/@itsme_urstruly)

Uma expedição realizada na ilha de Sumatra, Indonésia, resultou na descoberta de uma flor raríssima, a Rafflesia hasselti. O biólogo responsável pela descoberta, Septian Deki Andrikithat, passou 13 anos buscando a planta e, no momento do encontro, não conseguiu segurar a emoção e caiu em lágrimas.

O momento foi registrado pelo botânico britânico Chris Thorogood, professor associado na Universidade de Oxford, que acompanhava Septian na expedição pelas florestas tropicais indonésias, e divulgado na rede social X. O botânico descreveu o momento de silêncio diante da flor como “algo de outro mundo”.

A man breaks down in tears upon encountering one of the world's rarest flowers, which he has been searching for more than 13 years. pic.twitter.com/ti8p0xmbVF — Wholesome Side of ???? (@itsme_urstruly) November 24, 2025

A raridade da Rafflesia se deve ao longo ciclo para conseguir se desenvolver: o tempo médio para o desabrochamento da flor é de pelo menos nove meses e ela só permanece aberta durante alguns dias. O broto tem aproximadamente o tamanho de uma melancia e só abre durante a noite.

A espécie é parasitária, vivendo dentro de cipós tropicais encontrados nas selvas da Indonésia. Ela chama a atenção pela cor alaranjada e cheiro que não é necessariamente agradável. Algumas pessoas que tiveram oportunidade de se encontrar com a planta descreveram o odor como algo semelhante a carne em decomposição.

Os pesquisadores não apenas tiveram sorte de somente achar a flor como também chegaram no momento certo de realizar o primeiro registro da Rafflesia se abrindo. Até o momento, a grande maioria das informações que se tinham sobre a planta eram provenientes do século XIX.

