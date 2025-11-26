3I/Atlas vai mudar de rota após passagem por Júpiter, apontam cientistas

A curiosa rota do visitante intergaláctico 3I/Atlas continua a surpreender cientistas. Depois de uma passagem ao redor do Sol, o cometa interestelar segue em direção a saída do Sistema Solar, mas a trajetória pode mudar após passar por Júpiter.

Em novo artigo, ainda não revisado por pares, pesquisadores do Laboratório de Pesquisa Física, em Ahmedabad, Índia, apontam que gigante gasoso por “perturbar” a viagem do cometa. "O cometa 3I certamente sofrerá perturbações tanto de Marte quanto de Júpiter em seus respectivos momentos de maior aproximação”, diz o estudo.

Segundo os astrônomos, isso acontece porque o 3I/Atlas vai passar muito próximo do Raio de Hill de Júpiter, medida que define a zona em que campo gravitacional de um planeta pode afetar outro objeto. Em Marte, o efeito é menor, já que o cometa mantém uma distância maior em relação a Júpiter.

O encontro que vai abalar a rota do turista intergaláctico ocorrerá em março de 2026. Em seguida, ele deve se afastar do Sistema Solar, mas não na trajetória original. Por conta da interação, o 3I/Atlas deve ser lançado em direção à constelação de Gêmeos em uma viagem que vai durar cerca de 100 anos. Antes de ser detectado no Sistema Solar, o comenta passou por outra constelação, a de Sagitário, há cerca de um século.

A passagem por Júpiter também deve render imagens impactantes para os cientistas. Isso porque o local é orbitado pela sonda Juno. O período ideal para a observação será entre 9 e 22 de março.

Mas, antes do gigante gasoso, o 3I/Atlas ainda passa por um dos momentos mais aguardados: a aproximação da Terra, prevista para 19 de dezembro.