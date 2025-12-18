Queijo e creme de leite gordurosos reduzem risco de demência

Consumir mais queijos e creme de leite com alto teor de gordura — mais de 20% e mais de 30% de lipídios, respectivamente — pode estar associado a um menor risco de desenvolver demência. É o que aponta um novo estudo publicado ontem na revista Neurology, da Academia Americana de Neurologia. Para o trabalho, os pesquisadores analisaram dados de mais de 27 mil pessoas, acompanhadas por uma média de 25 anos.

"Durante décadas, o debate sobre dietas ricas em gordura versus dietas com baixo teor de gordura moldou as recomendações de saúde, chegando até mesmo a classificar o queijo como um alimento não saudável a ser consumido com moderação", disse Emily Sonestedt, PhD, da Universidade de Lund, na Suécia. "Nosso estudo descobriu que alguns laticínios com alto teor de gordura podem, na verdade, reduzir o risco de demência, desafiando algumas suposições antigas sobre gordura e saúde cerebral."

Os participantes registraram o que comeram durante uma semana e responderam a perguntas sobre a frequência com que consumiram alguns alimentos nos anos anteriores. Eles também conversaram com os pesquisadores sobre o preparo de suas refeições.

Os cientistas então compararam pessoas que consumiam 50 gramas ou mais de queijo com alto teor de gordura (como cheddar, brie e gouda) diariamente com pessoas que ingeriam menos de 15 gramas. Após ajustes para idade, sexo, escolaridade e qualidade geral da dieta, os pesquisadores descobriram que pessoas que incluíam mais queijo com alto teor de gordura na dieta apresentavam um risco 13% menor de desenvolver demência em comparação com aquelas que comiam menos.

Ao analisar tipos específicos de demência, os cientistas constataram que pessoas que consumiam mais queijo com alto teor de gordura apresentavam um risco 29% menor de demência vascular. Os pesquisadores também descobriram menores chances de doença de Alzheimer entre quem comia mais laticínios ricos em lipídios, mas somente entre aqueles que não tinham a variante do gene APOE e4 — um fator genético para a condição.

Os pesquisadores também compararam pessoas que consumiam 20 gramas ou mais de creme de leite integral diariamente com quem não ingeria nada. Após ajustes semelhantes, descobriram que comer o alimento rico em lipídios minimizou em 16% as chances de desenvolver demência.

O que não mudou

Além disso, segundo a publicação, não foram encontradas associações semelhantes ao avaliar o consumo de queijo e creme de leite com baixo teor de gordura. A ingestão de leite integral ou desnatado, manteiga ou leite fermentado, incluindo iogurte, kefir e leitelho, também não mostrou nenhuma modificação no risco de demência.

"Esses resultados sugerem que, quando se trata de saúde cerebral, nem todos os laticínios são iguais", disse Sonestedt. "Embora o consumo de mais queijo e creme de leite com alto teor de gordura tenha sido associado a um risco reduzido de demência, outros laticínios e alternativas com baixo teor de gordura não apresentaram o mesmo efeito. Mais pesquisas são necessárias para confirmar os resultados do nosso estudo e explorar melhor se o consumo de certos laticínios com alto teor de gordura realmente oferece algum nível de proteção para o cérebro."

Apesar dos resultados obtidos, os cientistas destacam que o estudo não comprova que o consumo de queijo e creme de leite com alto teor de gordura reduz o risco de demência, somente demonstra uma associação. Assim, eles frisam a necessidade de mais pesquisas sobre o tema.



