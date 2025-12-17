Filipe Luís não esconde tristeza do vice: "Estivemos tão perto"

Filipe Luís poderia ter se tornado, hoje, o técnico mais vitorioso do Flamengo, ao lado de Carlinhos, com seis taças - (crédito: Adriano Fontes/Flamengo)

No intervalo de um ano, Filipe Luís levantou cinco taças como treinador do Flamengo. Nesta quarta-feira (17/12), no Catar, o time carioca ficou perto de conquistar o bicampeonato mundial contra o Paris Saint-Germain. Visivelmente abalado na coletiva após o jogo, o comandante de 40 anos exaltou o grupo e a temporada de 2025, encerrada com a derrota por 2 x 1, nos pênaltis, após o empate por x 1 contra os atuais campeões da Europa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Fico triste por perder, não gosto de perder e, muito menos, dessa sensação. Mas, ao mesmo tempo, parabenizo todos meus jogadores pelo que fizeram hoje, foi histórico. Estivemos tão perto em uma disputa de pênaltis e contra uma equipe desse nível é muito difícil. Mas, desta vez não foi possível", lamentou.

Mesmo assim, não deixou de aplaudir a equipe e destacar a importância e dedicação de cada jogador na disputa. “A parte mental eu já sabia. Esse time mentalmente é muito forte e sempre foi. Quando a equipe mais precisou, esses jogadores responderam e, hoje, não seria diferente. Lutaram por cada bola, cada centímetro e por cada espaço no campo contra uma equipe simplesmente maravilhosa”, enalteceu.

A repercussão do duelo contra os franceses brilhou os olhos da imprensa internacional em admiração ao técnico brasileiro. O Marca, jornal esportivo da Espanha, não conteve elogios ao falar sobre o Flamengo de Filipe Luís. "Filipe Luís colocou o PSG nas cordas. O goleiro Safonov teve que ser o herói improvável, pegando quatro pênaltis na decisão contra o Flamengo", noticiou.

Filipe Luís parabenizou o goleiro adversário, Safonov. “Parece que viu o nosso treino ontem. Realmente, mérito. Parabenizar o Paris, que não foi só campeão nos pênaltis. Fizeram uma temporada fantástica e mereceram. Prefiro parabenizar o Paris e o goleiro deles, que pegou todos esses pênaltis e fez o time deles ser campeão”, elogiou.

Por fim, reforçou a tristeza pela derrota. “Fico triste porque não gosto de perder. Dói. É um luto, reconheço. Não apaga o que fizemos na temporada, mas esse luto existe. Fico com o jogo e a temporada que a gente fez”, finalizou.



*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Luis Enrique elogia Filipe Luís e o esquema tático do rubro-nergo

Luis Enrique elogia Filipe Luís e o esquema tático do rubro-nergo Esportes Rossi explica falha contra o PSG e elogia temporada do Flamengo

Rossi explica falha contra o PSG e elogia temporada do Flamengo Esportes Jorginho lamenta vice no Intercontinental: "Fica o gosto amago"

Jorginho lamenta vice no Intercontinental: "Fica o gosto amago" Esportes As lições aprendidas pelo Flamengo no ano de três duelos contra europeus

As lições aprendidas pelo Flamengo no ano de três duelos contra europeus Esportes PSG derrota Flamengo nos pênaltis e conquista a Copa Intercontinental