Conheça os drinks ideais para tomar durante a ceia de Natal

Drinks inspirados no Natal são alternativas interessantes para se tomar durante a ceia de Natal - (crédito: Jungle Bar/Divulgação)

Com a chegada do Natal, os brasileiros se agitam para unir as famílias e decidir qual será o cardápio da tão esperada ceia. Entre pratos como peru, as rabanadas e o pavê, um elemento indispensável para está comemoração de fim de ano são as bebidas tradicionais da data e drinks inspirados no Natal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Os perigos ocultos do suco de laranja que ninguém te contou

Champagne e vinho já têm os lugares garantidos à mesa, mas recentemente os drinks também ganharam espaço no cardápio da festa natalina. Em entrevista ao Correio, a barista Rai Araújo, apontou algumas bebidas que podem ser adaptadas para o Natal brasileiro e que combinam tanto com as decorações natalinas quanto com os sabores e aromas que remetem a essa festa.

Caipirinha

Para combinar com o Natal tropical do Brasil, Rai destaca um drink nacional que está entre os preferidos dos brasileiros, a caipirinha. “É um clássico que já está dentro das casas brasileiras, mas, para dar o toque do Natal, podemos adicionar frutas vermelhas como morango e cereja, que junto com o verde do limão, formam as cores natalinas”, apontou a barista.

Aperol Spritz

Um outro drink que combina com a estética natalina é o Aperol Spritz, uma bebida feita com espumante, gelo, água com gás, laranja e duas doses de Aperol. É um drink refrescante que combina com o verão brasileiro, além disso, o Aperol Spritz tem as cores vermelho e laranja, combinando com as decorações natalinas.

Gin Tropical

Outro queridinho dos brasileiros é o Gin tropical, feito com gin, gelo, suco ou energéticos de frutas, o preparo desta bebida é simples e elementos como alecrim e hortelã podem dar um toque verde, remetendo ao Natal.

Coqueteis de fruta

Uma boa pedida também são as bebidas mais adocicadas, como os coquetéis de frutas. Para combinar com as cores e sabores natalinos, o ideal é fazer com frutas vermelhas, mas sabores tropicais como maracujá e caju também podem ser usados. O modo de preparo não é complicado, os ingredientes são leite moça, o suco da fruta escolhida e a bebida alcoólica (gin ou vodka), e bater tudo em um liquidificador.

Leia também: O chá que melhora a dor de cabeça e alivia o estresse

Vinhos e espumantes

Os clássicos vinho e champagne não poderiam ficar de fora, essas bebidas já se tornaram um padrão das comemorações de fim de ano. Essas bebidas carregam uma série de fatores culturais e simbólicos que remetem à celebração natalina.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer

Saiba Mais Ciência e Saúde Nem cometa, nem nave alienígena: cientistas apontam o que é o 3I Atlas

Nem cometa, nem nave alienígena: cientistas apontam o que é o 3I Atlas Ciência e Saúde Astrônomo propõe nova forma de detectar vida inteligente: "Anormal"

Astrônomo propõe nova forma de detectar vida inteligente: "Anormal" Ciência e Saúde Cohousing, a nova forma de morar em comunidades sustentáveis