3I/Atlas atinge maior aproximação da Terra nesta sexta (19/12)

Recem descoberto, o 3I/ATLAS é o terceiro objeto originado fora do Sistema Solar já identificado passando por nossa vizinhança cósmica - (crédito: NASA/ESA)

O corpo interestelar 3I/Atlas atinge, nesta sexta-feira (19/12), a maior aproximação da Terra. Recém-descoberto, o 3I/Atlas é o terceiro objeto originado fora do Sistema Solar já identificado passando por nossa vizinhança cósmica.

Segundo a Nasa, o objetivo cósmico não oferece qualquer risco ao planeta. Mesmo no ponto mais próximo, ele estará a cerca de 170 milhões de milhas de distância, o que corresponde a mais de 700 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Ainda assim, o fenômeno tem grande importância científica e segue sendo monitorado por telescópios e espaçonaves da agência espacial.

O 3I/Atlas pode ser observado nas primeiras horas da manhã, antes do amanhecer. Para isso, era preciso olhar na direção leste a nordeste, onde ele aparece abaixo da estrela Regulus, na constelação de Leão. A observação exige um telescópio com abertura mínima de 30 centímetros, e a orientação é buscar observatórios ou eventos públicos de observação do céu.

Além da passagem do 3I/Atlas, o mês de dezembro também é marcado pelo pico da chuva de meteoros Geminídeos, que ocorreu entre os dias 13 e 14. Considerada uma das mais intensas do ano, a chuva é formada por detritos do asteroide 3200 Phaethon.

Durante o pico, em locais com céu escuro, poderam ser vistos até 120 meteoros por hora. Para acompanhar o fenômeno, a recomendação era observar o céu a leste ao longo da noite, próximo ao planeta Júpiter.

