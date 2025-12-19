Flor do Natal não é flor, é venenosa e requer cuidados

Flor do Natal não é realmente flor e exige cuidados: entenda por que a poinsétia pode causar irritações - (crédito: Freepik)

Presença quase obrigatória nas decorações de fim de ano, a chamada flor do Natal está longe de ser apenas um enfeite inofensivo. Conhecida popularmente como poinsétia ou bico-de-papagaio, a planta chama atenção pelo vermelho intenso, mas esconde características pouco conhecidas: ela não é uma flor de verdade e produz uma seiva que pode causar irritações em pessoas e animais.

Em entrevista ao Correio, o biólogo Abimael Franco, professor formado pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista no ensino de Ciências pelo Instituto Federal de Brasília (IFB), explica que o encanto visual da planta vem de estruturas que costumam ser confundidas com pétalas. “As partes vermelhas da poinsétia não são flores, mas brácteas, que são folhas modificadas”, afirma.

O que parece flor, na verdade, é folha

A poinsétia tem origem mexicana e nome científico Euphorbia pulcherrima. Ela pertence à mesma família botânica da mandioca, a Euphorbiaceae, conhecida por espécies que produzem látex. O vermelho intenso das brácteas ocorre por causa da alta concentração de antocianinas, pigmentos responsáveis por cores que vão do vermelho ao roxo em plantas.

Segundo Abimael, essas brácteas têm função reprodutiva indireta. “Elas servem para atrair polinizadores, principalmente aves como o beija-flor. A flor verdadeira é pequena, amarela e fica no centro do agrupamento das brácteas”, explica.

Essas flores centrais formam uma inflorescência, ou seja, um conjunto de flores ligadas a um mesmo eixo do caule. No caso da poinsétia, a estrutura é classificada como pseudo-umbela, com aparência semelhante a um guarda-chuva.

A planta é venenosa?

Apesar da fama, não é correto afirmar que a poinsétia seja uma planta altamente venenosa. O principal risco está no látex leitoso produzido por seus caules e folhas. Essa substância pode causar irritação na pele e nas mucosas, como olhos, nariz e boca.

“Os sintomas mais comuns são dor, ardência e inflamação. Em contato com os olhos, o látex pode provocar inchaço das pálpebras e, em casos mais graves, até perda parcial ou total da visão, muitas vezes associada a infecções secundárias”, alerta o professor.

Em pessoas e pets, a ingestão acidental pode causar desconforto gastrointestinal, como dor de barriga, náusea e reações alérgicas. Por isso, o cuidado deve ser redobrado em casas com crianças pequenas e animais domésticos.

Cuidados

Para evitar problemas, Abimael recomenda medidas simples, mas essenciais. O ideal é manusear a planta com luvas e, se possível, utilizar óculos de proteção, especialmente durante podas. Em caso de contato do látex com a pele ou mucosas, a orientação é lavar imediatamente com água corrente. Se houver ingestão ou sintomas persistentes, é fundamental procurar atendimento médico.

Na decoração natalina, a dica é manter a poinsétia fora do alcance de crianças e animais, preferencialmente em locais altos. “Apesar de ser vendida em vasos pequenos, a planta pode atingir até três metros de altura quando cultivada no solo”, destaca o biólogo.

Outro ponto importante é a luminosidade. Para manter o vermelho intenso das brácteas, a poinsétia deve ficar em ambientes bem iluminados, mas sem incidência direta do sol.

Planta não é exclusiva do Natal

Embora seja símbolo das festas de fim de ano, a poinsétia não é uma planta sazonal. Ela pode ser cultivada ao longo de todo o ano, desde que receba os cuidados adequados. O vínculo com o Natal está muito mais ligado ao seu uso comercial e cultural do que ao seu ciclo natural.

Bonita, resistente e cheia de significado, a poinsétia continua sendo um destaque na decoração. Mas, como reforça o especialista, conhecer suas características é essencial para aproveitar sua beleza sem riscos à saúde.