Macaco-prego rouba cafeteira, aparece 'armado' e acaba capturado

Um macaco-prego que vinha causando transtornos em Viçosa, no Rio Grande do Norte, foi capturado na terça-feira (16/12). O município, com menos de dois mil habitantes, assistiu a diversas peripécias do animal, como invadir casas, mexer em fiações, roubar uma cafeteira e aparecer com uma faca. O macaco ainda chegou a escapar de tentativas anteriores da polícia e do Corpo de Bombeiros.

Desde a última sexta-feira, moradores relataram a presença do macaco em uma área residencial da cidade. O animal invadiu casas, revirou cozinhas, mexeu em fiações elétricas e provocou problemas de energia. Em situações mais graves, houve registros de pessoas mordidas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o macaco apareceu em cima de um muro carregando uma cafeteira furtada de uma residência. Em outro momento, imagens mostraram o animal “armado” com uma faca, cena que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Também há relatos de passarinhos sendo soltos de gaiolas.

A captura do macaco não foi simples. Segundo relatos da população, o animal conseguiu escapar diversas vezes das equipes mobilizadas, prolongando o clima de tensão e curiosidade na cidade. Somente nesta terça-feira a operação foi concluída com sucesso, encerrando os transtornos causados à comunidade.

A presença de macacos-prego em áreas urbanas está relacionada, principalmente, à expansão urbana desordenada, que interfere diretamente nos habitats naturais. O tráfico de animais silvestres também é apontado como um fator que contribui para esse tipo de ocorrência.

A recomendação de especialistas é evitar contato com animais silvestres, que podem ser reservatórios de doenças transmissíveis aos humanos. Ao encontrar animais como o macaco-prego a orientação é acionar a polícia ambiental para que o resgate seja feito de forma segura.