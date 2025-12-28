Como a fome interfere no humor, segundo pesquisadores

Quando estamos com fome, costumamos ficar mal-humorados. Um novo estudo do Hospital Universitário de Bonn, da Universidade de Bonn e do Centro Hospitalar Universitário de Tübingen mostra que a relação entre fome e humor não é causada por processos metabólicos inconscientes. Os pesquisadores alemães examinaram como os níveis de glicose, a sensação de fome e o humor se influenciam mutuamente em 90 adultos saudáveis ao longo de um período de quatro semanas.

“Quando os níveis de glicose caem, o humor também piora. Mas esse efeito só ocorre porque as pessoas sentem mais fome. Em outras palavras, não é o nível de glicose em si que influencia o humor, mas sim a intensidade com que percebemos conscientemente essa falta de energia", explica Kristin Kaduk, pesquisadora de pós-doutorado no Hospital Universitário de Psiquiatria e Psicoterapia de Tübingen.

O estudo fornece evidências da importância da interocepção — a percepção consciente dos estados corporais internos — na regulação das emoções. Segundo os pesquisadores, sentir conscientemente o próprio corpo pode funcionar como uma espécie de amortecedor para o humor.

“Uma boa percepção dos sinais do próprio corpo parece ajudar a manter a estabilidade emocional – mesmo quando os níveis de energia oscilam", frisa o professor Nils Kroemer, que trabalha em Tübingen no Departamento de Psiquiatria e Psicoterapia do Hospital Universitário.

Além dessas obsrvações, os pesquisadores consideram as evidências apontadas no estudo como uma base importante para futuras pesquisas em pacientes com distúrbios metabólicos ou mentais.

“Uma melhor compreensão de como a percepção corporal e o humor estão relacionados pode ajudar a aprimorar as abordagens terapêuticas a longo prazo – por exemplo, por meio de treinamento direcionado da interocepção ou estimulação não invasiva do nervo vago, que conecta os órgãos ao cérebro e influencia a interocepção.", cita Nils Kroemer.

O estudo foi publicado na revista eBioMedicine no início deste mês.

