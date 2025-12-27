InícioCiência e Saúde
Altas temperaturas ameaçam desenvolvimento sexual de garotos, diz estudo

Calor excessivo pode afetar adolescentes do sexo masculino, atrasando a puberdade, prejudicando o desenvolvimento sexual e causando alterações no crescimento e na energia corporal

Pesquisa indica que exposição prolongada a altas temperaturas pode afetar testosterona, maturação sexual e crescimento saudável - (crédito: Freepik)

Ondas de calor cada vez mais frequentes não afetam apenas o conforto térmico ou a rotina diária, mas também provocam impactos profundos e pouco visíveis no funcionamento do corpo humano. Enquanto os efeitos do calor sobre o sistema cardiovascular e a hidratação já são amplamente discutidos, seus reflexos sobre o desenvolvimento hormonal não ganham tanta atenção, mas geram consequências até na resposta sexual. 

Um estudo publicado na National Library of Medicine indica que o estresse térmico causado por temperaturas elevadas pode impactar a produção de hormônios sexuais em adolescentes do sexo masculino, com potenciais consequências para a maturação sexual e a saúde reprodutiva desenvolvida ao longo da vida. 

Segundo a pesquisa, a exposição prolongada ao calor excessivo pode prejudicar a capacidade do hipotálamo de liberar o hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), um elemento essencial da chamada via hipotálamo-hipófise-gonadal (HPG) — o eixo responsável por controlar a síntese de hormônios sexuais

Essa disfunção se traduz na queda de hormônios como luteinizante (LH) e folículo-estimulante (FSH), ambos fundamentais para a produção de testosterona e para o processo de espermatogênese (processo contínuo da formação dos espermatozoides que ocorre desde a puberdade até a velhice). O calor também afeta diretamente os testículos, que fisiologicamente exigem temperaturas cerca de 2 °C a 6 °C abaixo da temperatura corporal para uma espermatogênese saudável. 

Essas alterações podem ter efeitos de longo prazo: níveis baixos de testosterona em adolescentes estão associados a puberdade tardia, maturação sexual incompleta, menor densidade óssea e alterações na composição corporal, como redução da massa magra e aumento de massa gorda. 

Os autores sugerem que, em um contexto de aquecimento global e aumento da frequência de ondas de calor, é importante considerar estratégias preventivas, como garantir nutrição adequada, evitar exposição prolongada ao calor e uso de alimentos ou suplementos que ajudem a preservar os níveis hormonais e a função testicular durante a adolescência.

Por Bianca Lucca
postado em 27/12/2025 20:16
