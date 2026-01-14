Conheça cinco plantas não convencionais utilizadas na culinária

A taioba é uma das PANCs mais apreciadas pela culinária popular - (crédito: Jhonatan Vieira/Esp. CB/D.A Press)

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCS) têm se tornado opções criativas para cozinheiros e chefes de cozinha. As PANCs são plantas comestíveis que geralmente estão longe dos cardápios e bancadas de supermercado, devido ao fato de não terem cadeia de produção estabelecida pelo setor agropecuário.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) informa que boa parte dessas plantas pode crescer em “qualquer lugar”, como praças, quintais e até mesmo nos pequenos matinhos entre as calçadas. Por serem tão comuns aos olhos e a rotina elas acabam passando despercebidas e nunca cogitadas como opção culinária.

De acordo com a nutricionista Thais Alves Rocha Barros, do hospital Sírio Libanês, as PANCs são ricas em vitaminas A, C, E e do complexo B. Também são importantes fontes de minerais como ferro e cálcio, fósforo e potássio. Thais informa que as PANCs têm valor nutritivo suficiente para substituir as hortaliças mais conhecidas e consumidas no dia a dia.

“O ideal não é substituir, mas sim agregar mais valor nutricional à alimentação, portanto, quanto mais variada, melhor.” comentou a nutricionista sobre o uso dessas plantas. “As PANCs podem ser adicionadas a saladas, ensopados, utilizadas como temperos de carnes, com legumes, desidratadas, como farinhas, farofas, entre outros.”

Confira cinco PANCs disponíveis no Brasil:

Ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata)

Muito nutritiva e popular em algumas regiões do Brasil, a ora-pro-nóbis é rica em proteínas, fibras, ferro e cálcio. As folhas podem ser usadas em refogados, sopas, omeletes e até mesmo em massas, sendo conhecida em alguns lugares como “carne verde”, devido ao alto valor nutricional.

Taioba (Xanthosoma sagittifolium)

A taioba tem folhas grandes e sabor suave. É fonte de cálcio, ferro e vitaminas dos complexos A e C. É importante ressaltar que apenas a variedade correta da planta é comestível e deve ser consumida sempre cozida para evitar irritações.

Beldroega (Portulaca oleracea)

Considerada muitas vezes uma “erva daninha”, a beldroega é altamente nutritiva, rica em ômega-3, antioxidantes e vitaminas do complexo B. As folhas e talos dessa planta podem ser consumidos crus em saladas ou cozidos em refogados e sopas.

Peixinho-da-horta (Stachys byzantina)

Conhecida pelo formato e textura aveludada de suas folhas, o peixinho-da-horta é muito usado empanado e frito, lembrando o sabor e a textura do peixe. É uma das PANC mais apreciadas pela culinária popular e fácil de cultivar em hortas domésticas.

Capuchinha (Tropaeolum majus)

Além de ornamental, a capuchinha é totalmente comestível, inclusive as folhas, flores e sementes. Tem um sabor levemente picante, sendo rica em vitamina C e compostos antioxidantes. É muito utilizada em saladas, pratos decorativos e pestos.

