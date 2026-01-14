Ingrediente em drinks pode "explodir" estômago; especialista explica

Ingerir bebidas com nitrogênio líquido pode fazer com que o estômago infle e até que se rompa - (crédito: Reprodução / pexels)

Drinks sofisticados e criativos têm ganhado cada vez mais espaço nos cardápios dos bares e restaurantes do país. Porém, alguns desses drinks podem trazer perigos ocultos. O nitrogênio líquido que muitas vezes é utilizado nas bebidas para dar o efeito de fumaça ou névoa, pode acabar causando problemas ao estômago, e inclusive o fazer “explodir”.

Quando ingerido junto de bebidas, esse nitrogênio continua produzindo gases dentro do estômago. Em consequência, o órgão infla como um balão, causando dores e desconfortos e, em casos extremos, rasgando o órgão e podendo levar até a morte. Ao Correio, a gastroenterologista do hospital Sírio Libanês de São Paulo, Lisa Saud, alerta que além da expansão causada pelo gás, o nitrogênio líquido pode ser responsável por lesões ligadas à temperatura.

“O nitrogênio líquido é um agente criogênico com ponto de ebulição extremamente baixo (-196 °C), utilizado principalmente para congelamento rápido em aplicações industriais, laboratoriais e gastronômicas”, informou a especialista. “Quando ingerido, ele evapora rapidamente ao entrar em contato com tecidos corporais, causando dois mecanismos principais de lesão: congelamento direto dos tecidos e expansão rápida do gás.”, completa.

Segundo Lisa, é totalmente seguro consumir o nitrogênio líquido em pequenas quantidades nos drinks apenas quando ele estiver evaporado por completo. A recomendação para evitar esse tipo de acidente é esperar que a fumaça se disperse totalmente da bebida antes de consumi-la.

Viral nas redes sociais

O assunto viralizou nas redes sociais quando o toxicologista Josh Trebach fez um alerta sobre os perigos do consumo da substância infundida nas bebidas alcoólicas. Nas publicações ele informou também alguns cuidados necessário na hora de ingerir as substâncias, dizendo ainda que as instruções para um consumo seguro são negligenciadas por garçons e bartenders.

Junto do alerta publicado na rede social, o toxicologista também postou a imagem de uma radiografia de um paciente de 18 anos que deu entrada em um pronto socorro depois de ingerir bebida alcoólica com nitrogênio líquido. Na ocasião, o paciente relatou ter sentido fortes dores abdominais e falta de ar, já o exame mostrou que havia uma perfuração no estômago.

