Nova técnica permite diagnósticos de doença cardíaca pela pele

Cientistas da Universidade Técnica de Munique desenvolveram uma tecnologia de imagem inovadora, chamada “fast-RSOM”. O equipamento é capaz de identificar sinais precoces de doenças cardiovasculares através da pele, de forma não invasiva, e sem a necessidade de cortes ou agulhas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O fast-RSOM permite captar o impacto real de fatores de risco como tabagismo, pressão alta e obesidade no sistema vascular antes do surgimento de complicações graves. A tecnologia foca na saúde microvascular, especialmente na disfunção endotelial microvascular — condição caracterizada pela incapacidade dos microvasos de se expandirem e se contraírem adequadamente.
Segundo o estudo, o sistema utiliza pulsos de luz para criar mapas tridimensionais detalhados dos menores vasos sanguíneos do corpo. Diferente de grandes equipamentos hospitalares, o dispositivo é portátil e rápido, o que amplia suas possibilidades de uso. A proposta dos pesquisadores é integrar a tecnologia à rotina clínica e, possivelmente, aplicá-la em consultórios ambulatoriais para avaliação de pacientes com maior risco de eventos cardíacos.
Antes do desenvolvimento do fast-RSOM, os médicos não dispunham de uma ferramenta precisa e não invasiva para medir essas alterações no sistema vascular. Ao permitir o monitoramento detalhado da saúde microvascular, o dispositivo contribui para intervenções preventivas e tratamentos personalizados, além de reduzir custos de saúde a longo prazo ao priorizar a prevenção e o acompanhamento de mudanças no estilo de vida ou terapias específicas.
A tecnologia foi desenvolvida por pesquisadores da Helmholtz Munich e da Universidade Técnica de Munique (TUM), na Alemanha. O projeto foi liderado por especialistas das áreas de bioengenharia, imagem biológica e cirurgia vascular.
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Carinho e banhos demais, companhia e atividades de menos: o que faz mal e o que faz falta para o bem-estar do seu cão
- Ciência e Saúde De risos a alucinações! Conheça os fenômenos "peri-orgásmicos" durante o sexo
- Ciência e Saúde As medidas do desejo (e da intimidação)
- Ciência e Saúde Descoberta traz esperança no tratamento de câncer de pâncreas
- Ciência e Saúde Bloqueio a células cerebrais pode "segurar" glioblastoma
- Ciência e Saúde Falhas genéticas comuns ameaçam gestações