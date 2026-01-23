Fratura peniana e objetos presos: médicos relatam acidentes sexuais

Entre um plantão e outro, médicos de emergência acumulam histórias que raramente aparecem em manuais — e algumas delas começam no quarto. É a partir desses bastidores que profissionais de hospitais dos Estados Unidos vêm revelando um lado pouco comentado da vida sexual: os acidentes que acabam no pronto-socorro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo relatos reunidos pelo portal HuffPost, lesões relacionadas ao sexo não são tão comuns, mas aparecem com regularidade suficiente para surpreender quem imagina que prazer e risco não dividem o mesmo espaço. Os casos mais comuns envolvem traumas na região genital, com graus variados de gravidade.

Entre os episódios mais impactantes está a assustadora fratura peniana, uma condição rara, porém séria. Ela acontece quando o pênis ereto sofre uma dobra ou impacto abrupto, rompendo a túnica albugínea, a camada resistente que envolve os corpos cavernosos. O resultado costuma ser dor intensa, inchaço imediato e hematomas evidentes, exigindo atendimento médico urgente para evitar danos permanentes.

Os médicos também relatam atendimentos ligados à introdução de objetos na vagina ou no ânus durante a relação sexual. Em alguns casos, esses itens acabam presos ou provocam ferimentos internos, tornando necessária a remoção hospitalar. Objetos improvisados, como vegetais ou itens que não foram projetados para uso sexual, aparecem com frequência nesses relatos e podem aumentar o risco de infecção ou de lesões mais graves se não houver intervenção rápida.

Outro quadro citado pelos emergencistas é a torção testicular, condição dolorosa em que o cordão espermático se torce e interrompe o fluxo de sangue para o testículo. A dor surge de forma súbita e intensa, e o tempo é decisivo: sem tratamento em até quatro a seis horas, há risco de dano irreversível ou perda do órgão.

Há ainda situações menos conhecidas, como hematomas provocados por sexo oral. A médica Martina Ambardjieva contou já ter atendido pacientes com inchaços e marcas causadas apenas por sucção excessiva. “Geralmente é inofensivo, mas se o inchaço for grave ou o pênis começar a entortar, procure um médico”, alertou.

Apesar do constrangimento que muitas pessoas sentem ao buscar ajuda, os profissionais reforçam que tais atendimentos são conduzidos com seriedade, discrição e sem julgamentos. O diálogo entre parceiros, escolha de objetos seguros e atenção aos sinais do próprio corpo são medidas essenciais para reduzir riscos e evitar que um momento de prazer se torne um passeio no hospital.

Saiba Mais Ciência e Saúde Nova técnica permite diagnósticos de doença cardíaca pela pele

Nova técnica permite diagnósticos de doença cardíaca pela pele Ciência e Saúde Carinho e banhos demais, companhia e atividades de menos: o que faz mal e o que faz falta para o bem-estar do seu cão

Carinho e banhos demais, companhia e atividades de menos: o que faz mal e o que faz falta para o bem-estar do seu cão Ciência e Saúde De risos a alucinações! Conheça os fenômenos "peri-orgásmicos" durante o sexo

De risos a alucinações! Conheça os fenômenos "peri-orgásmicos" durante o sexo Ciência e Saúde As medidas do desejo (e da intimidação)

As medidas do desejo (e da intimidação) Ciência e Saúde Descoberta traz esperança no tratamento de câncer de pâncreas

Descoberta traz esperança no tratamento de câncer de pâncreas Ciência e Saúde Bloqueio a células cerebrais pode "segurar" glioblastoma