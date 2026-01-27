Everest vs. Chimborazo: Onde fica o verdadeiro topo do mundo?

O Chimborazo mede 6.268 metros e ocupa apenas a 37ª posição entre as montanhas mais altas dos Andes. Mesmo assim, seu cume é o ponto da superfície terrestre mais distante do núcleo da Terra e o mais próximo do espaço - (crédito: Pablo Cozzaglio/AFP)

Embora o Monte Everest seja conhecido como o pico mais alto do planeta, estudos mostram que esse título pode mudar conforme o critério adotado. O ponto mais alto da Terra, considerando a distância até o centro do planeta, fica na América do Sul. Trata-se do vulcão Chimborazo, localizado no Equador. As informações são do site de divulgação científica IFLScience.

O Everest, na cordilheira do Himalaia, tem 8.849 metros de altitude em relação ao nível do mar. Já o Chimborazo mede 6.268 metros e ocupa apenas a 37ª posição entre as montanhas mais altas dos Andes. Mesmo assim, seu cume é o ponto da superfície terrestre mais distante do núcleo da Terra e o mais próximo do espaço.

Essa diferença ocorre porque a Terra não é uma esfera perfeita. O planeta tem formato de esferoide oblato, com uma leve saliência na região do Equador causado pela rotação. Como o Chimborazo está quase sobre a linha do Equador, a apenas 1 grau de latitude sul, ele se apoia na parte mais “larga” do globo. O Everest, por sua vez, está a 28 graus de latitude norte, em uma região mais próxima do centro do planeta.

Por causa dessa posição privilegiada, o cume do Chimborazo se projeta mais para o espaço do que qualquer outro ponto da Terra. É por isso que os cientistas o consideram o ponto mais alto do planeta sob esse critério.

Até o início do século XIX, muitos estudiosos acreditavam que o Chimborazo fosse o pico mais alto do mundo. O naturalista alemão Alexander von Humboldt tentou escalar o vulcão nessa época, mas enfrentou problemas graves causados pela altitude, como náuseas e sangramentos no nariz.

Apesar de sua importância geográfica, o Chimborazo é mais fácil de escalar do que o Everest. Enquanto uma expedição ao Himalaia pode levar cerca de dois meses, a escalada do vulcão equatoriano costuma durar em torno de duas semanas. O ataque final ao cume geralmente ocorre em um ou dois dias, após a adaptação do alpinista à altitude.