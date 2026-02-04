Glitter, fantasias e Sol: dicas para que pele não sofra no carnaval

Médica orienta cuidados com a pele neste carnaval, principalmente com o excesso de maquiagem, suor intenso e alta exposição ao Sol - (crédito: Freepik)

Brilho no rosto, glitter espalhado pelo corpo e horas sob o Sol forte fazem parte do visual de Carnaval. Mas, segundo explica a médica pós-graduada em dermatologia Camila Mazza ao Correio, esse é um dos períodos do ano em que aumentam as queixas dermatológicas, principalmente por causa do excesso de Sol, suor e maquiagem acumulada.

"O erro mais comum é acreditar que a pele suporta excessos por poucos dias. A combinação dessas três coisas compromete a proteção natural da pele e desencadeia inflamações que podem persistir por semanas", explica a médica. Durante o Carnaval, a rotina muda completamente, tendo maior exposição ao ambiente externo, uso frequente de produtos com brilho e contato constante com calor e umidade. Essa combinação cria o cenário ideal para o surgimento de alergias, coceiras, ardência e irritações.

Os brilhos e cosméticos inadequados estão entre os principais vilões da folia. Quando não são próprios para uso na pele, podem provocar reações alérgicas, especialmente em áreas sensíveis. O calor e a umidade intensos também favorecem o aparecimento de acne, foliculite e assaduras, principalmente em regiões de atrito como coxas, axilas e virilha. Além disso, a exposição solar sem proteção adequada aumenta o risco de queimaduras, manchas e acelera o envelhecimento precoce.

Para aproveitar a festa sem prejuízos à saúde da pele, a médica orienta a importância do uso diário de filtro solar com FPS 30 ou mais, reaplicado a cada duas horas, especialmente após suor intenso. Ela destaca que fórmulas com cor tendem a fixar melhor e durar mais, e que versões em stick ou spray podem facilitar a reaplicação durante os blocos. "A escolha consciente de maquiagem e glitter também é fundamental, é preciso priorizar produtos próprios para a pele, evitar áreas sensíveis e nunca dormir com resíduos no rosto ou no corpo."

Caso surjam sinais como coceira persistente, ardência, descamação ou vermelhidão, a orientação é interromper o uso dos produtos que possam ter causado irritação, intensificar a hidratação e procurar avaliação dermatológica se os sintomas não melhorarem. Segundo Camila, essa atenção evita que um problema pontual se prolongue após o fim da festa.

