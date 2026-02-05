Prevenção do câncer em mulheres negras ganha cartilha que reune saúde e axé

O material, disponível gratuitamente em formato digital, propõe uma mudança no modo como a saúde pública se comunica. Em vez de adotar apenas uma linguagem técnica e distante, a cartilha se ancora em referências culturais, espirituais e comunitárias presentes no candomblé, reconhecendo esses espaços como territórios legítimos de cuidado, escuta e acolhimento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A publicação aborda a prevenção de diferentes tipos de câncer, com destaque para aqueles que mais afetam mulheres, como o de mama e o de colo do útero. As orientações incluem informações sobre sinais de alerta, importância do diagnóstico precoce e caminhos para acessar o Sistema Único de Saúde (SUS), sempre respeitando a vivência e a realidade social das mulheres negras.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A proposta parte do reconhecimento de que o racismo estrutural também se manifesta na saúde. Mulheres negras, em média, realizam menos exames preventivos e costumam receber diagnósticos mais tardios, o que muda as chances de tratamento e cura. A falta de informação adequada e o distanciamento entre políticas públicas e comunidades tradicionais agravam esse cenário.
Ao incorporar elementos do candomblé e valorizar o papel dos terreiros, a cartilha rompe com uma lógica histórica de invisibilização desses espaços. Líderes religiosas, por exemplo, exercem papel central na orientação, no cuidado coletivo e na disseminação de informações dentro das comunidades, o que amplia o alcance das ações de prevenção.
Terreiros como rede de cuidado
O material também reforça que os terreiros não são apenas espaços religiosos, mas redes comunitárias que promovem saúde física, emocional e social. Ao reconhecer essa dimensão, o INCA aposta em uma estratégia de prevenção mais próxima da realidade das mulheres negras, fortalecendo vínculos de confiança e combatendo a desinformação.
Além de informar, a cartilha busca estimular o autocuidado e o reconhecimento do próprio corpo, temas que dialogam com a ancestralidade e com a noção de saúde integral presente nas religiões de matriz africana. A abordagem amplia o entendimento de prevenção para além do consultório médico, integrando cultura, identidade e bem-estar.
O material integra um conjunto de iniciativas voltadas à redução das desigualdades raciais no acesso à saúde. Ao aproximar ciência e saberes tradicionais, a cartilha propõe um caminho possível para tornar a prevenção do câncer mais inclusiva, eficaz e socialmente comprometida.
* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Mamografias crescem e chegam a 174 mil exames no Brasil em 2025
- Ciência e Saúde Composto sintético pode tratar e bloquear transmissão da malária
- Ciência e Saúde 'Era como se alguém estivesse enfiando uma chave de fenda no meu rosto': a vida com a condição médica mais dolorosa do mundo