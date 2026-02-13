Beber 2 a 3 xícaras de café por dia reduz risco de demência, diz estudo

Consumir de duas a três xícaras de café por dia está associado a um menor risco de desenvolver demência e a uma leve melhora no desempenho cognitivo ao longo do envelhecimento, segundo estudo publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA). A pesquisa acompanhou mais de 131 mil profissionais de saúde nos Estados Unidos por quase quatro décadas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Preço do café deve cair em 2026 após fim do tarifaço
O trabalho investigou como o consumo prolongado de café — com e sem cafeína — e chá influencia o risco de demência e o declínio das funções cerebrais. Os pesquisadores buscaram identificar se a cafeína exerce papel central na proteção cognitiva e qual faixa de consumo está associada aos melhores resultados.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A análise incluiu 131.821 participantes: 86.606 mulheres do Nurses’ Health Study e 45.215 homens do Health Professionals Follow-up Study. Nenhum deles apresentava câncer, doença de Parkinson ou sinais de demência no início do acompanhamento. Os dados foram coletados a partir de 1980, no caso das mulheres, e de 1986, entre os homens, com seguimento até 2023. Os resultados foram publicados em fevereiro de 2026.
Classificado como estudo de corte prospectivo, o levantamento se baseou em questionários alimentares aplicados a cada dois a quatro anos. Os casos de demência foram identificados por registros e diagnósticos médicos. Parte das mulheres com mais de 70 anos também realizou testes neuropsicológicos por telefone para avaliar memória e atenção.
Os resultados apontam que o menor risco de demência foi observado entre participantes que consumiam de duas a três xícaras diárias de café. Para o chá, a associação mais favorável ocorreu com uma a duas xícaras por dia. Os maiores consumidores de café com cafeína apresentaram risco 18% menor de demência em comparação com quem consumia pouco ou nada.
O café descafeinado não mostrou a mesma associação, o que sugere possível influência da cafeína. Nos testes cognitivos, quem bebia mais café teve pontuações ligeiramente superiores, equivalentes a um atraso de pouco mais de seis meses no envelhecimento cerebral.
Os autores ressaltam que o estudo identifica associação, e não relação de causa e efeito. Por ser observacional, não é possível afirmar que o café seja o fator responsável direto pela redução do risco. Os pesquisadores também apontam a possibilidade de causalidade reversa — quando pessoas em estágios iniciais de demência reduzem naturalmente o consumo de café — e destacam que o impacto cognitivo observado é modesto.
Segundo os especialistas, a prevenção da demência envolve um conjunto de fatores, como atividade física regular, alimentação equilibrada e controle de doenças crônicas.
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Sinal de Frank: dobra na orelha pode indicar risco cardíaco?
- Ciência e Saúde Trump faz mega-ataque à proteção ambiental
- Ciência e Saúde Treino cerebral de cinco semanas reduz risco de demência por 20 anos
- Ciência e Saúde Mudança climática é questão de segurança nacional, alerta ONU
- Ciência e Saúde Nova descoberta revela estrutura inédita de defesa do cérebro
- Ciência e Saúde Sensor detecta biomarcadores de câncer com exame de sangue