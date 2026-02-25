Mitos e verdades: especialista detalha a síndrome de Tourette

A Síndrome de Tourette não tem cura, mas tem tratamento e manejo eficaz, com foco na redução do sofrimento e no impacto funcional dos sintomas - (crédito: Robina Weermeijer/Unsplash)

Movimentos repetitivos, sons involuntários e palavras ditas sem controle. Já imaginou estar tranquilo e, de repente, piscar excessivamente, fazer um gesto brusco ou até xingar alguém sem querer? Os sintomas englobam a condição da síndrome de Tourette.

Trata-se de um transtorno neuropsiquiátrico crônico, caracterizado por múltiplos tiques motores e vocais, que surgem na infância, geralmente antes dos 18 anos. Estudos indicam que cerca de 1 a cada 162 crianças podem apresentar a síndrome, sendo assim, é considerada uma condição rara e cercada de desinformação.

A condição voltou aos holofotes após John Davidson — diagnosticado com síndrome de Tourette aos 25 anos e cuja história inspirou o filme I Swear — ter gritado termos racistas durante a 79ª cerimônia do British Academy Film Awards (BAFTA).

A psicóloga Anna Liberato, pós-graduada em psicanálise, saúde coletiva, comunitária e neuropsicologia, explica que a síndrome vai muito além do que costuma aparecer na mídia.

Mitos X Verdades

Pessoas com Tourette xingam o tempo todo? Mito. A coprolalia (falar palavrões involuntariamente) ocorre apenas em uma minoria dos casos. A maioria apresenta tiques motores (piscar, movimentos faciais) e ou vocais (pigarrear, repetir sons).

As palavras ditas são “pensamentos soltos”? Mito. Os tiques não são expressão inconsciente ou desejos reprimidos, mas manifestações neurológicas involuntárias ligadas a alterações nos circuitos cerebrais.

A pessoa pode parar se quiser? Mito. A supressão é limitada e desgastante. Segurar o tique gera forte tensão interna, como uma pressão que precisa ser liberada.

A síndrome é causada por trauma ou criação dos pais? Mito. A origem é neurobiológica, não relacionada a traumas ou falhas parentais.

A pessoa não pode ter vida normal? Mito. Com acompanhamento adequado, pessoas com Tourette estudam, trabalham e têm vida social ativa. O maior obstáculo costuma ser o preconceito.

A pessoa sente o tique antes de acontecer? Verdade. Muitos relatam uma sensação premonitória, como tensão ou coceira, que só melhora após o tique.

Os tiques pioram com estresse? Verdade. Estresse, ansiedade e cansaço intensificam os sintomas, por isso o manejo emocional é essencial.

Tratamento

A Síndrome de Tourette não tem cura, mas tem tratamento e manejo eficaz, com foco na redução do sofrimento e no impacto funcional dos sintomas. O acompanhamento é individualizado e depende da intensidade dos tiques e do quanto interferem na vida social, acadêmica ou profissional da pessoa.

Psicoterapia: identificação das sensações que antecedem os tiques, estratégias de manejo, regulação emocional, redução da ansiedade e enfrentamento do estigma social

identificação das sensações que antecedem os tiques, estratégias de manejo, regulação emocional, redução da ansiedade e enfrentamento do estigma social Acompanhamento médico: em casos moderados ou graves, pode haver indicação de apoio psiquiátrico, especialmente quando há comorbidades como TDAH ou TOC.

em casos moderados ou graves, pode haver indicação de apoio psiquiátrico, especialmente quando há comorbidades como TDAH ou TOC. Psicoeducação: orientar família, escola e ambiente de trabalho é fundamental para diminuir cobranças e preconceito.

Sobre o episódio no BAFTA, Anna explica que os termos racistas utilizados estão relacionados à coprolalia, sintoma presente apenas em uma minoria dos casos de Tourette. Quando ocorre, não reflete intenção, opinião ou posicionamento moral da pessoa.

“A síndrome de Tourette não é visível, o que pode levar quem presencia um episódio a interpretar as manifestações como ofensas intencionais. Embora seja compreensível que palavras ofensivas causem impacto. O ponto central é a importância da informação e da empatia, lembrando que nem todo comportamento resulta de uma escolha consciente", explica a especialista.

Segundo a especialista, pessoas com Tourette podem estudar, trabalhar, ocupar espaços públicos e exercer suas profissões plenamente. O maior obstáculo, na maioria das vezes, não é a síndrome em si, mas o preconceito e a desinformação.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes