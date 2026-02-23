BAFTA 2026: homem com Tourette que inspirou filme grita termo racista

A cerimônia do BAFTA, realizada neste domingo (22/2), foi marcada por um episódio envolvendo John Davidson, cuja história inspirou o filme I Swear. Diagnosticado com Síndrome de Tourette aos 25 anos, ele convive com tiques vocais e explosões involuntárias que frequentemente incluem palavrões — manifestações que se fizeram audíveis ao longo da premiação.

Segundo a Variety, durante a noite foi possível ouvir diferentes interrupções. Entre elas, um grito de “cala a boca” enquanto a presidente da academia, Sara Putt, fazia o discurso de abertura, além de um “vão se f*der” no momento em que os diretores de Boong, vencedor na categoria de melhor filme infantil e familiar, subiram ao palco. Em outra ocasião, Davidson proferiu um termo racista quando Michael B. Jordan e Delroy Lindo anunciaram o prêmio de melhores efeitos visuais para Avatar: Fogo e Cinzas.

Diante da repercussão, o apresentador da cerimônia, Alan Cumming, interrompeu o protocolo para se dirigir ao público e pedir compreensão. “Vocês talvez tenham percebido uma linguagem forte ao fundo. Isso pode fazer parte de como a Síndrome de Tourette se manifesta para algumas pessoas, e o filme explora essa experiência”, disse. “Obrigado pela compreensão e por ajudar a criar um espaço respeitoso para todos.”

O The Hollywood Reporter informou que Davidson deixou o evento cerca de 25 minutos após o início. De acordo com a publicação, a saída ocorreu por iniciativa própria, e não por solicitação da organização do prêmio.

Na mesma noite, Robert Aramayo, intérprete de Davidson em I Swear, foi premiado como Melhor Ator e também recebeu o troféu de Estrela em Ascensão. Ao agradecer, destacou a importância de ampliar o debate sobre a condição: “John Davidson é o homem mais extraordinário que já conheci. Ele é extremamente generoso ao compartilhar conhecimento e acredita que ainda há muito mais que precisamos aprender sobre a Síndrome de Tourette. Principalmente, quero dizer que, para as pessoas que vivem com Tourette, é o burburinho ao redor delas que ajuda a definir sua experiência. Então, para citar o filme, ‘elas precisam de apoio e compreensão’”.

A emissora BBC, responsável pela transmissão, também se manifestou: “Alguns espectadores podem ter ouvido uma linguagem forte e ofensiva durante o Bafta Film Awards 2026. Isso ocorreu por causa de tiques verbais involuntários associados à síndrome de Tourette, e não foi intencional. Pedimos desculpas por qualquer ofensa causada pela linguagem ouvida.”

A Síndrome de Tourette é uma desordem de movimento caracterizada por múltiplos tiques e pode estar associada a distúrbios comportamentais. Entre eles estão a coprolalia, quando a pessoa fala palavras obscenas de forma incontrolável; a copropraxia, caracterizada por gestos obscenos involuntários; e a piromania, compulsão por colocar fogo em objetos.