Qual a diferença entre Mpox, varíola e catapora? Aprenda a diferenciar

A confirmação de novos casos de Mpox no Brasil acendeu um alerta e trouxe de volta uma dúvida comum: como diferenciar a doença da varíola e da catapora? Embora todas causem lesões na pele que podem ser confundidas, são infecções distintas, com agentes causadores, sintomas e gravidades diferentes.

Entender as particularidades de cada uma é fundamental para buscar o diagnóstico correto e o tratamento adequado. As diferenças vão desde o vírus causador até a forma como as erupções cutâneas evoluem no corpo.

Como diferenciar as doenças

Cada infecção possui características marcantes que auxiliam na sua identificação. Observar o padrão das lesões e outros sintomas associados é o primeiro passo para a diferenciação.

Mpox

Causada pelo vírus monkeypox, um parente do vírus da varíola, a Mpox tem como sintoma distintivo o aparecimento de gânglios inchados, popularmente conhecidos como ínguas, no pescoço, axilas ou virilha, antes mesmo das lesões na pele. As feridas costumam evoluir de forma uniforme, ou seja, todas as bolhas estão na mesma fase ao mesmo tempo.

No Brasil, a vacina contra a Mpox está disponível para grupos específicos, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde.

Varíola

É importante destacar que a varíola humana foi erradicada no mundo em 1980, graças à vacinação em massa. Causada pelo vírus variola, era uma doença grave e com alta taxa de mortalidade. Suas lesões eram mais profundas e concentradas no rosto e nas extremidades, como braços e pernas. Assim como na Mpox, as lesões evoluíam de maneira uniforme.

Catapora (Varicela)

Extremamente comum, principalmente na infância, a catapora é causada pelo vírus varicela-zóster. Sua principal característica é o polimorfismo das lesões: em uma mesma área do corpo, é possível ver manchas vermelhas, bolhas com líquido e feridas com crostas, tudo ao mesmo tempo. As erupções surgem em surtos e causam coceira intensa, um sintoma menos proeminente nas outras duas doenças.

A transmissão também varia. Enquanto a catapora se espalha facilmente pelo ar, a Mpox exige um contato mais próximo e direto com as feridas, secreções ou objetos contaminados de uma pessoa infectada. Em caso de qualquer sintoma, a orientação é procurar atendimento médico para uma avaliação precisa.

