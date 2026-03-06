InícioCiência e Saúde
Idade biológica de 20 aos 82 anos? conheça Juan López García

Aos 82 anos, o ultramaratonista desafia as leis da biologia com um condicionamento físico equivalente ao de atletas 50 anos mais jovens, redefinindo os limites da longevidade humana

Aos 82 anos, espanhol
Aos 82 anos, espanhol "desafia o envelhecimento" e impressiona cientistas - (crédito: Reprodução/DailyMail)

Já imaginou chegar aos 80 anos correndo ultramaratonas com a resistência de alguém de 20. O espanhol Juan López García, conhecido como "Super López", vem chamando atenção da comunidade científica por sua incrível resistência física e por “desafiar o envelhecimento”.

Recordista mundial em ultramaratonas na faixa etária dos octogenários, pessoas com idade igual ou superior a 80 anos, García passou recentemente por uma série de exames realizados por pesquisadores da Universidade de Castilla-La Mancha (UCLM), na Espanha, e da Universidade de Pavia, na Itália, que estimaram sua idade biológica em apenas 20 anos

Por incentivo de suas filhas, aos 66 anos, García deu inicio à sua trajetória no atletismo. Na época, correr uma milha já era um desafio, mas o espanhol não desistiu e sua determinação transformou completamente sua vida: anos depois, ele se tornou um verdadeiro exemplo de longevidade.

Hoje, García é o recordista mundial na categoria de 80 a 84 anos para a ultramaratona de 50 quilômetros (aproximadamente 31 milhas). Em 2025, ele também conquistou o campeonato mundial de maratona na sua faixa etária, com um tempo de 3h39min10s, estabelecendo ainda um recorde europeu.

O próprio atleta compartilha sua visão sobre os benefícios psicológicos da corrida: “Todos nós temos problemas em casa, alguns maiores, outros menores, mas quando você começa a correr, mesmo que tenha os mesmos problemas, eles parecem muito mais positivos, e eu gostei disso.”

Estudo 

A pesquisa teve o objetivo de analisar como a prática regular de corrida em idade avançada melhora indicadores de saúde, autonomia funcional e bem-estar psicológico.

Os resultados, publicados em janeiro de 2026 na revista científica Frontiers in Physiology, mostraram que a prática regular de exercícios aumentou significativamente sua resistência fisiológica, explicando sua idade biológica muito inferior à cronológica.

Entre as príncipais conclusões estão: melhora da saúde cardiovascular, com a redução de riscos associados ao sedentarismo; autonomia funcional, pessoas idosas conseguem adquirir manutenção da capacidade de realizar atividades diárias sem dependência; e qualidade de vida, com o aumento da autoestima, integração social e vitalidade.

Corpo de Juan 

Um dos fatores que chamou atenção dos pesquisadores, foi que, García tem 77% de massa muscular, uma proporção típica de atletas de 20 ou 30 anos, apesar de pesar apenas 59 kg e medir 1,57 metro, isso se torna capaz, porque seu metabolismo utiliza a gordura como principal fonte de energia de forma altamente eficaz, queimando cerca de 0,55 gramas por minuto. 

Graças a esse metabolismo, o atleta consegue sustentar esforços prolongados sem queda brusca de desempenho, tornando-se um exemplo de longevidade ativa e eficiência energética. 

O dado mais impressionante do estudo é o consumo máximo de oxigênio (VO2 máx) do objeto de estudo, que atingiu 52,8 ml/kg/min, maior valor já registrado para uma pessoa com mais de 80 anos. Para comparação, a média para homens da sua idade é de 17,6 ml/kg/min, o que significa que a capacidade dele é três vezes superior à média.

O caso de Juan López García reforça a ideia de que atividade física consistente na terceira idade pode afetar positivamente a genética do envelhecimento, estimulando pesquisas sobre longevidade e saúde em idosos.

*Estagiaria sob supervisão de Paulo Leite

