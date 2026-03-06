Pão com ovo diariamente pode ser saudável? Especialistas explicam

O modo de preparo do ovo pode mudar o impacto nutricional da combinação - (crédito: Reprodução)

O pão com ovo é um clássico da mesa brasileira. Presente no café da manhã, no lanche da tarde ou até em refeições rápidas. Mas, afinal, comer pão com ovo todos os dias faz bem ou pode trazer riscos à saúde?

De acordo com especialistas, a resposta depende menos do alimento isolado e mais do contexto geral da alimentação.

Segundo a nutricionista clínica do Hospital Anchieta Paula Naomi Tujimoto, a combinação traz nutrientes importantes e pode ajudar a equilibrar a refeição. Um pão francês com ovo frito tem, em média, entre 250 e 270 calorias, cerca de 10 gramas de proteína, 12 gramas de gordura e aproximadamente 30 gramas de carboidratos.

Ela explica que o ovo é responsável por grande parte do valor nutricional da refeição.

A gema concentra gorduras e micronutrientes importantes, como colina e vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Também tem carotenoides como luteína e zeaxantina, associados à saúde ocular. Além disso, a combinação de proteína do ovo com os carboidratos do pão contribui para aumentar a saciedade e ajudar no controle da fome ao longo do dia.

Ao mesmo tempo, a especialista destaca que o modo de preparo do ovo pode mudar o impacto nutricional da refeição. O ovo frito tende a aumentar o teor de gordura e de calorias, principalmente quando preparado com grande quantidade de óleo ou manteiga. Já versões cozidas ou pochê preservam as proteínas sem acrescentar gordura extra.

Para quem busca reduzir calorias ou controlar o consumo de gordura, a orientação é optar por preparos mais simples ou usar pequenas quantidades de azeite em frigideiras antiaderentes.

Outra atenção importante está na composição do próprio pão. O pão francês fornece energia rápida, mas também tem maior quantidade de sódio e menos fibras quando comparado a versões integrais.

Como incluir no dia a dia

A nutricionista Fernanda Coimbra, da área de nutrição clínica e ortomolecular, explica que o pão com ovo pode fazer parte da rotina alimentar sem problemas para pessoas saudáveis, desde que seja inserido em uma alimentação variada.

Ela ressalta que um pão francês tradicional de cerca de 50 gramas tem entre 130 e 140 calorias, com aproximadamente 25 a 28 gramas de carboidratos. Já um ovo tem cerca de 70 calorias e aproximadamente 6 gramas de proteína, além de vitaminas do complexo B, vitamina D e minerais importantes para o organismo.

Quando combinados, os dois alimentos formam uma refeição simples e relativamente equilibrada, capaz de fornecer energia e promover maior sensação de saciedade.

Fernanda destaca, porém, que o principal cuidado é observar o conjunto da dieta diária. O problema raramente está em um alimento específico, mas no padrão alimentar ao longo do dia.

Pessoas com diabetes descompensada, resistências à insulina ou com outras condições metabólicas precisam ter atenção maior ao consumo de carboidratos refinados, como o pão branco. Nesses casos, pode ser interessante avaliar adaptações individuais com acompanhamento profissional.

Outro ponto importante é a variedade nutricional. Consumir pão com ovo isoladamente com muita frequência pode limitar a diversidade de nutrientes ingeridos.

Para tornar a refeição mais completa, as nutricionistas sugerem incluir frutas, sementes ou fontes de fibras na rotina alimentar. Alimentos como aveia, chia, linhaça e gergelim podem complementar a dieta, assim como verduras e legumes consumidos ao longo do dia.

Também é possível variar o tipo de pão, alternando com versões integrais ou de fermentação natural, que possuem maior teor de fibras.

Apesar dos cuidados, as especialistas reforçam que não há motivo para demonizar a combinação.

Para Fernanda Coimbra, alimentos tradicionais da cultura alimentar brasileira podem e devem permanecer na rotina. Segundo ela, o pão com ovo é uma refeição simples, acessível e nutricionalmente interessante. Quando consumido dentro de um contexto alimentar equilibrado e com variedade de alimentos ao longo do dia, pode fazer parte da rotina sem prejuízo à saúde.

