"Pênis de Ozempic"? Médico explica o aumento peniano relatado

Nos últimos meses, relatos curiosos começaram a circular nas redes sociais sobre um suposto efeito inesperado das chamadas “canetas emagrecedoras”. Em fóruns como o Reddit, é comum encontrar homens afirmando que, após perder peso com esses medicamentos, teriam percebido um aumento no tamanho do pênis. A experiência se repetiu tantas vezes nas discussões online que acabou ganhando até um apelido entre os usuários: “pênis de Ozempic”.

O que de fato acontece, no entanto, é uma percepção visual devido a redução da gordura pubiana. Conforme Ariê Carneiro, urologista do Einstein Hospital Israelita, não há nenhuma correlação entre o uso de medicamentos para emagrecer e aumento peniano, mas sim uma impressão aparente — visual incorporado até em cirurgias plásticas que retiram a gordura pubiana para que o pênis fique mais visível.

“O penis não muda de forma”, resume o especialista. “A perda da gordura abdominal resulta na melhor visualização do órgão. O pênis fica exterior a parte da gordura. Com isso, a confiança na atividade sexual aumenta.” Em contraponto, o especialista alerta que alguns pacientes usuários de Ozempic relataram disfunção erétil, especialmente jovens e diabéticos. “Mas essa correlação não é bem estabelecida.”

Estudos que analisam efeitos colaterais de medicamentos com semaglutida não revelam aumento ou alteração no tecido peniano. O efeito, em suma, é similar ao da chamada "cabeça de Ozempic", quando a rápida perda de peso evidencia uma sensação de desproporção.

A obesidade, por sua vez, relaciona-se à redução dos níveis de testosterona, segundo Carneiro. “Quanto maior o grau da obesidade, pior o nível da testosterona”, aponta. “Existem também alguns estudos com análogos da semaglutida que estão relacionados com o aumento da testosterona.” Assim, a perda de peso ainda resulta em uma libido maior.

Além disso, a função erétil é influenciada pelo emagrecimento. “Geralmente, um paciente obeso também está inflamado por gordura, o que indica uma piora cardiovascular”, explica o urologista. A ereção depende basicamente da vascularização. Quando funcional após a perda de gordura, contribui para aumentar a percepção que o Ozempic impacta a função peniana.

“O emagrecimento pode melhorar tanto a autoestima quanto a circulação sanguínea e de testosterona, melhorando a atividade sexual”, afirma Carneiro. “A obesidade, especialmente abdominal, aumenta sim a probabilidade de disfunção erétil.”