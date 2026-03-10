Uso de multivitamínicos desacelera envelhecimento, segundo pesquisadores

Cientistas do sistema de saúde integrado Mass General Brigham, nos Estados Unidos, descobriram que adultos que ingerem multivitamínicos há dois anos ou mais envelhecem mais lentamente. Segundo a pesquisa, divulgada ontem na revista Nature Medicine, os benefícios observados foram maiores para voluntários que iniciaram o estudo com idade biológica acelerada.

A idade biológica — rapidez com que o corpo envelhece em nível celular — pode ser diferente da idade real em anos. Avaliando dados de mais de 900 pessoas que participaram de um grande estudo clínico feito com adultos mais velhos, o Cosmos (COcoa Supplement Multivitamins Outcomes Study), os cientistas avaliaram os efeitos da ingestão diária de um multivitamínico ao longo de dois anos em cinco indicadores de envelhecimento biológico e descobriram uma desaceleração equivalente a cerca de quatro meses.

"Há muito interesse hoje em identificar maneiras não apenas de viver mais, mas de viver melhor", afirma o autor sênior Howard Sesso, diretor associado da Divisão de Medicina Preventiva do Departamento de Medicina do Mass General Brigham. "Foi empolgante ver os benefícios de um multivitamínico associados a marcadores de envelhecimento biológico. Este estudo abre caminho para aprendermos mais sobre intervenções acessíveis e seguras que contribuem para um envelhecimento mais saudável e de maior qualidade."

Cinco opções

Relógios epigenéticos estimam o tempo biológico com base em pequenas alterações no DNA. Eles analisam locais específicos do material genético que regulam a expressão gênica que se alteram naturalmente com o tempo, ajudando a monitorar a mortalidade e o ritmo do envelhecimento.

Os participantes do estudo foram selecionados aleatoriamente para tomar extrato de cacau e multivitamínico todos os dias; extrato de cacau e placebo; placebo e multivitamínico; ou apenas placebo. As amostras foram analisadas quanto a alterações em cinco relógios epigenéticos no início do estudo e ao fim do primeiro e do segundo ano.

Comparado ao grupo que recebeu apenas placebo, o que ingeriu recebeu multivitamínicos apresentou desaceleração em todos os cinco relógios epigenéticos, incluindo uma desaceleração estatisticamente significativa nos dois relógios preditivos de mortalidade. As alterações equivaleram a cerca de quatro meses a menos de envelhecimento biológico ao longo de dois anos. Além disso, as pessoas que eram biologicamente mais velhas do que sua idade cronológica no início foram as que mais se beneficiaram.

"Planejamos realizar pesquisas de acompanhamento para determinar se a desaceleração do envelhecimento biológico — observada por meio desses cinco relógios epigenéticos, e de outros adicionais ou novos — persiste após o término do estudo", disse o coautor e colaborador Yanbin Dong, cientista da Universidade Augusta, nos Estados Unidos.

Outras possibilidades

Conforme os pesquisadores, estudos adicionais também são necessários para determinar como as melhorias no envelhecimento biológico podem explicar as mudanças nos resultados clínicos dos pacientes. No futuro, a equipe do Cosmos planeja investigar como os efeitos de um multivitamínico diário podem se estender a diferentes desfechos, como aprimoramento na cognição e reduções no câncer e na catarata.

"Muitas pessoas tomam multivitamínicos sem necessariamente saberem dos seus benefícios, então quanto mais aprendermos sobre seus potenciais benefícios para a saúde, melhor", frisou Howard Sesso. "No âmbito do Cosmos, temos a sorte e o prazer de utilizar um vasto conjunto de dados de biomarcadores para testar como duas intervenções podem melhorar o envelhecimento biológico e reduzir os desfechos clínicos relacionados à idade."



