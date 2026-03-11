Sal ajudou a congelar planeta Terra há 700 milhões de anos, diz estudo

Um artigo pré-publicado por pesquisadores da Universidade Glacial da Noruega enfatiza que o sal marinho teve um papel fundamental na "Terra Bola de Neve" - (crédito: Bonnie Light/Universidade de Washington)

O planeta Terra já passou por diferentes fases climáticas que vão desde um lugar cheio de vulcões ativos, até inundações em massa e congelamento total da superfície do globo. Um desses eventos ficou conhecido como Terra Bola de Neve, considerado por especialistas como um dos mais extremos da história.

Um artigo pré-publicado por pesquisadores da Universidade Glacial da Noruega enfatiza que o sal marinho teve um papel fundamental na Terra Bola de Neve, época que os oceanos congelaram até a linha do Equador. Com a pesquisa, os estudiosos buscam entender principalmente como tal evento aconteceu, já que eles consideram improvável que o Sol tenha “diminuído a força” neste espaço de tempo, fazendo do sal um forte candidato a agente congelante do planeta.

Uma das respostas oferecidas pelos professores da universidade, Per Jakobsen e professor Martin Rypdal e o estudante Aksel Samuelsberg, é que a expansão do gelo refletia mais luz solar, o que fez com que o planeta se esfriasse mais rapidamente. O trio de pesquisadores explica que sob baixas temperaturas, o sal se precipita do gelo marinho, formando um depósito residual de cristais.

Os cristais de sal são altamente reflexivos, muitas vezes até mais que a neve e o gelo, tendo assim o mesmo papel que o gelo e impedindo que o planeta absorvesse luz solar, consequentemente congelando o planeta. Eles observam também que, na época, parte do gelo na era da Terra Bola de Neve estava se transformando em gás mais rapidamente do que a quantidade de chuva e neve conseguia repor.

Para eles, o que ocorreu na Terra Bola de Neve foi que, depois que o gelo atingiu um nível máximo de expansão, o sal se tornou o principal método para continuar o resfriamento do planeta, principalmente nas regiões tropicais. Os pesquisadores esclarecem no artigo que "com base neste estudo, não é possível determinar por quanto tempo um depósito de sal durou na Terra Bola de Neve", mas que a existência é praticamente certa.

