Alimentos que combatem unhas fracas e queda de cabelo

A queda de cabelo é uma preocupação presente na vida de muitas pessoas. No entanto, este acontecimento, somado ao enfraquecimento das unhas, pode ser um sinal de deficiência de nutrientes no processo da formação da queratina. Nem sempre a falta dessas vitaminas vai ser o problema da queda e enfraquecimento desses materiais, por isso, é bom ter uma avaliação médica antes de tomar qualquer decisão.

Substâncias como ferro, zinco e vitaminas D e do complexo B são essenciais para a formação da queratina, fazendo com que alimentos que tenham esses elementos presentes na composição se tornem ideais no combate à queda e enfraquecimento. É importante ressaltar que, para cumprirem as funções no organismo, é preciso que esses nutrientes estejam inseridos em uma dieta saudável.

De acordo com a nutricionista clínica do Hospital Sírio-Libanês Roberta Fiuza, indivíduos que apresentam os sintomas de enfraquecimento das unhas e a queda de cabelo devem ser avaliados considerando o histórico clínico e nutricional para que se possa então detectar fatores de risco para a deficiência nutricional. Roberta alerta também que só se deve fazer a suplementação com os nutrientes se realmente for preciso:

“Se houver de fato alguma deficiência nutricional comprovada, estas podem e devem ser corrigidas, já que também foi observado que a suplementação de nutrientes em indivíduos sem deficiência nutricional específica não traz nenhum benefício e, em alguns casos, pode até contribuir com prejuízos associados a um consumo maior que o recomendado de um determinado nutriente”, explicou a nutricionista clínica.

Se realmente a deficiência nutricional existir e estiver causando esses enfraquecimento das queratinas do corpo, é preciso adequar os hábitos alimentares, visando suprir as necessidades, encaixando assim na rotina alimentos ricos em ferro, zinco, vitaminas B e do complexo D. Pensando nisso, separamos alguns alimentos que podem ser úteis no combate à queda de cabelo e ao enfraquecimento das unhas.

Proteínas animais

Proteínas animais como carnes de boi, frango e porco ajudam a alcançar a necessidade proteica como vitamina B12 e ferro.

Castanhas

As castanhas são ricas em zinco e selênio, mineral que fortifica os fios capilares e ajuda no crescimento.

Alecrim

O alecrim é uma planta rica em flavonoides, terpenos e ácidos fenólicos, que tem propriedades antissépticas que ajudam a combater a oleosidade do couro cabeludo e formação de caspa, que causam a queda de cabelo. Esta erva tem baixo teor calórico e também contém vitaminas do complexo B, como, B1,B2 e B6.

Cenoura

Rica em nutrientes, a cenoura ajuda a melhorar a circulação sanguínea do couro cabeludo, além da ação antioxidante. A cenoura também tem minerais do complexo B, como a B3 e B6, tendo um baixo teor calórico.

Proteínas vegetais

Proteínas vegetais como feijão, lentilha e grão de bico ajudam a alcançar a necessidade proteica de vitamina B12 e ferro, auxiliando contra a queda de cabelos e enfraquecimento das unhas.

Peixes

Peixes como salmão, sardinha, atum são fontes de vitamina D e ômega 3, que tem ação anti-inflamatória prevenindo a inflamação dos folículos pilosos, que podem contribuir diretamente para a queda de cabelo e o enfraquecimento das unhas.

