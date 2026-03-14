Ciclo menstrual não altera desempenho cognitivo, aponta revisão

A ideia de que o ciclo menstrual interfere nas capacidades cognitivas das mulheres não encontra respaldo consistente na ciência. Uma revisão publicada na revista científica PLOS ONE indica que as oscilações hormonais ao longo do mês não comprometem nem potencializam habilidades como memória, atenção, criatividade ou raciocínio.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O estudo reuniu evidências de 102 pesquisas realizadas em diferentes países, as quais, juntas, envolveram quase 4 mil mulheres submetidas a testes cognitivos em diversas fases do ciclo menstrual. O objetivo foi avaliar se mudanças hormonais poderiam influenciar o desempenho mental em diferentes momentos do mês.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As análises contemplaram múltiplos domínios cognitivos, incluindo atenção, funções executivas, inteligência, habilidades motoras, criatividade e capacidades verbais e espaciais. De forma geral, os resultados não identificaram variações significativas no desempenho das participantes ao longo do ciclo.
Para especialistas, o resultado contribui para questionar estereótipos ainda presentes no ambiente profissional e social. “Infelizmente, ainda há um estigma de que as oscilações hormonais impactam as capacidades da mulher”, afirma a ginecologista e obstetra Ana Paula Beck, do Hospital Israelita Albert Einstein.
Os autores também destacam que as conclusões têm implicações para debates sobre produtividade e equidade de gênero, uma vez que argumentos sobre suposta instabilidade cognitiva feminina ainda aparecem em contextos de discriminação.
Apesar disso, os pesquisadores apontam limitações nos estudos analisados. Muitos trabalhos utilizaram amostras pequenas e adotaram metodologias diferentes para avaliar as participantes, o que dificulta comparações diretas. Além disso, grande parte das pesquisas foi conduzida em países desenvolvidos, onde fatores como acesso à educação, nutrição adequada e condições de saúde podem influenciar os resultados.
Diante dessas lacunas, os cientistas recomendam que novas investigações utilizem métodos mais padronizados e incluam maior diversidade de participantes. Entre os fatores que devem ser considerados estão idade, uso de contraceptivos hormonais, gravidez, proximidade da menarca (a primeira menstruação) e da perimenopausa.
Com informações da Agência Einstein*
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Formiga em casa é sinal de sujeira? Biólogo explica a verdade
- Ciência e Saúde Frutos do Cerrado: nem tudo que passarinho come é seguro para nós
- Ciência e Saúde Caroço abdominal ignorado eleva riscos de cirurgias de emergência
- Ciência e Saúde Guaraná ou café? Confira os riscos e benefícios do consumo diário
- Ciência e Saúde Nasa diz que lançará o Artemis 2 à Lua em 1º de abril
- Ciência e Saúde Cerrado é grande "armazém" de carbono