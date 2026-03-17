O que significa sonhar que tem cabelo branco, segundo a psicologia

Sonhar que tem o cabelo branco pode simbolizar amadurecimento precoce, sobrecarga de responsabilidades ou metáforas de transformação pessoal - (crédito: FreePick/Reprodução)

Para muitas pessoas, acordar depois de sonhar que o próprio cabelo ficou branco pode causar estranhamento, principalmente entre jovens, pois a ideia costuma estar associada ao envelhecimento, à passagem do tempo ou até mesmo à ideia de maturidade.

A psicóloga Andreza Sorrentino explica que não existe, dentro da psicologia, uma especialidade oficial dedicada exclusivamente à interpretação dos sonhos, e esclarece que trabalha com orientação psicanalítica, e tem preferencia em analisar o sonho a partir dessa perspectiva.

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Segundo a psicóloga, um ponto fundamental é entender que, na psicologia, o significado de um sonho não está necessariamente no objeto “mas no que ele representa para quem sonhou dentro da sua própria história de vida". De acordo com Andreza, "por isso, conhecer a pessoa e seu contexto é essencial para compreender melhor o sonho”.

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A psicóloga explica que durante o sono, o cérebro continua trabalhando. Nessa etapa, ocorre uma função biológica e psicológica, em que memórias são organizadas e conteúdos emocionais são processados pela mente.

Quando uma pessoa passa a sonhar repetidamente com um mesmo tema ou símbolo, como cabelos brancos, isso pode indicar que o psiquismo está tentando comunicar algo que ainda não foi elaborado na vida consciente.

“Na psicologia não existe um ‘dicionário dos sonhos’ que determine que sonhar com cabelo branco significa exatamente uma coisa específica, o símbolo é individual, não universal”, ressalta Andreza.

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Possíveis significados

A partir de uma perspectiva simbólica, alguns elementos presentes nos sonhos podem ter significados possíveis. No caso do cabelo, ele costuma estar associado à identidade, força e à forma como uma pessoa se apresenta ao mundo, já a cor branca ou grisalha frequentemente remete à maturidade, experiência ou passagem do tempo.

Nesse contexto, sonhar com cabelo branco pode ter interpretações diferentes dependendo da situação de quem sonha.

Se você é jovem:

“Se uma pessoa jovem sonha que está com cabelo branco, isso pode apontar para um amadurecimento precoce ou para uma sobrecarga de responsabilidades, como se a ‘velhice’ estivesse chegando antes da hora”, explica a psicóloga.

Mas o significado também pode aparecer em um sentido oposto.

“Se alguém está vivendo um momento de muita impulsividade ou atitudes consideradas infantis, o sonho pode surgir como um convite do próprio psiquismo para mais reflexão e amadurecimento”, afirma.

Outra possibilidade envolve memórias afetivas. O cabelo branco pode estar associado à lembrança de alguém importante na vida do sonhador, como os avôs. Nesse caso, o sonho pode trazer à tona sentimentos ou lembranças ligados a essas figuras.

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Emoções

Para Andreza, um dos aspectos mais importantes na interpretação dos sonhos é observar a emoção presente na experiência. “O afeto é a bússola da interpretação, e o objeto, no caso, o cabelo, é o cenário. A emoção sentida no sonho é que indica o sentido daquele símbolo”, explica.

Mudanças físicas que aparecem durante o sono também costumam ter um papel simbólico importante. “Essas imagens podem representar um processo de metamorfose. É como se um ‘eu’ antigo estivesse sendo deixado para trás para que um novo possa surgir”, afirma a especialista.

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Repetição de sonho

A psicóloga destaca ainda que, quando um sonho se repete muitas vezes, isso pode indicar que a questão emocional relacionada a ele ainda não foi elaborada na vida desperta. Em alguns casos, também podem funcionar como um sinal de alerta, especialmente quando aparecem acompanhados de sintomas físicos ou emocionais.

“Se os sonhos vêm junto com insônia, palpitações, irritabilidade ou ansiedade, pode ser importante buscar ajuda profissional para entender o que está acontecendo”, orienta.

Embora não exista uma interpretação única para sonhos com cabelo branco, especialistas destacam que eles podem revelar processos internos importantes, como amadurecimento, mudanças de fase ou conflitos emocionais ainda não resolvidos. Mais do que buscar significados prontos, compreender o próprio contexto e as emoções envolvidas pode ser o primeiro passo para entender o que o inconsciente está tentando comunicar.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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