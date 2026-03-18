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NOITE DE SONO

Dia Mundial do Sono: a regra de ouro na hora de escolher o colchão

Especialista alerta que escolha deve ser "individual e proporcionar conforto"

Colchões são itens com tempo de vida útil limitada, segundo a especialista, o ideal é trocá-los após um período médio de 10 anos de uso - (crédito: Reprodução do Facebook)
Colchões são itens com tempo de vida útil limitada, segundo a especialista, o ideal é trocá-los após um período médio de 10 anos de uso - (crédito: Reprodução do Facebook)

Na última sexta-feira (13/3) foi “comemorado” o Dia Mundial do Sono, data que tem como objetivo reforçar às pessoas como o descanso profundo está ligado à saúde do corpo. Um dos principais pontos para se ter uma boa noite para recarregar as energias é a própria cama, que dependendo da qualidade do colchão, pode influenciar diretamente na qualidade do descanso.

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A escolha do colchão é individual e deve proporcionar conforto, adaptando-se ao peso e às preferências de cada pessoa. Por isso, é crucial adotar medidas de higiene do sono, como evitar telas uma hora antes de dormir e cafeína após as 14h. Também é recomendado evitar refeições pesadas antes de deitar e estabelecer um ritual relaxante meia hora antes do sono.

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A neurologista do Hospital Sírio Libanês em Brasíla Luciana Barbosa alerta para o uso de colchões muito duros. “É preciso ter cuidado para que o corpo da pessoa não seja “deformado” pelo próprio colchão, que pode pressionar quadril e ombros para cima, trazendo desconforto”, explica. 

Ela informa também que os colchões de mola tendem a se adaptar melhor ao peso, inclusive de pessoas diferentes que dormem na mesma cama, como casais. Outra questão importante são a adaptação ergonômica do colchão e a altura do travesseiro, fatores essenciais para manter a coluna cervical alinhada, prevenindo dores noturnas e matinais.

Outro alerta do especialista é que colchões são itens com tempo de vida útil limitada. O ideal é trocá-los após um período médio de 10 anos de uso.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 18/03/2026 17:15
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