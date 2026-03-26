O que significa encontrar moscas mortas toda hora dentro de casa

Encontrar esses animais mortos em excesso pode ser um sinal de falta de higiene no ambiente - (crédito: - Psubraty por Pixabay)

Um dos insetos mais comuns que se pode encontrar são as moscas. Esses insetos geralmente são atraídos para dentro das casas por serem ambientes relativamente quentes e com abundância de alimentos ou matéria orgânica. Muitas vezes, encontrar moscas mortas dentro de casa pode significar acúmulo de lixo e questões ligadas ao ambiente.

O biólogo Hudson Monteiro explica, em entrevista ao Correio, que o ciclo de vida das moscas é curto, variando de 15 a 30 dias. Por isso, não é incomum encontrar moscas mortas. No entanto encontrá-las mortas em excesso pode ser tanto um sinal de que plantas com ação inseticida ou repelente estão surtindo efeito, ou algo ainda mais grave, como matéria orgânica em decomposição, o que acaba atraindo mais insetos.

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As moscas não são exatamente inofensivas, pois esses pequenos insetos são transmissores de algumas doenças nocivas para os humanos. As principais delas e mais conhecidas são a cólera, salmonelose, febre tifóide além de gastroenterites diversas. Elas propagam tantas doenças devido aos hábitos de morfologia, como pousar em lixos e lixeiras e materiais em elevado estágio de decomposição, que podem conter bactérias, protozoários e vírus.

Monteiro reforça alguns modos eficientes de manter esses visitantes indesejados longe. A principal delas é a limpeza, sobretudo em áreas como quintal, cozinha e banheiro, por serem ambientes propícios ao acúmulo de matéria orgânica. Outra dica é separar o lixo orgânico em recipientes fechados para que o odor não atraia as moscas.

Plantas como citronela, manjericão e hortelã têm ação inseticida, e agem como repelentes naturais contras as moscas.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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