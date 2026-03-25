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LIMPEZA

O que atrai insetos para dentro do banheiro?

O biólogo Hudson Monteiro alerta para erros comuns na higienização e ensina medidas simples para acabar com o problema

Mesmo em locais limpos, a combinação de umidade, calor e resíduos orgânicos atrai insetos como baratas e moscas de banheiro - (crédito: Anna Bizon/Freepik )
Mesmo em locais limpos, a combinação de umidade, calor e resíduos orgânicos atrai insetos como baratas e moscas de banheiro - (crédito: Anna Bizon/Freepik )

A presença de insetos no banheiro é uma queixa comum, mesmo em ambientes aparentemente limpos. O que muitas pessoas não sabem é que, independente da limpeza o banheiro oferece o "combo perfeito" para a sobrevivência de diversas espécies: umidade, calor e alimento abundante.

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Segundo o biólogo Hudson Monteiro, o ambiente é naturalmente propício. “Além da ligação direta com o esgoto, o banheiro reúne calor e pouca circulação de ar, o que acelera a reprodução. Soma-se a isso a presença de matéria orgânica, como células mortas, fios de cabelo e secreções, que servem de banquete para esses animais”, explica.

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Isso porque o banheiro contém áreas de difícil higienização, como ralos, rejuntes e cantos de azulejos, onde resíduos podem se acumular sem serem percebidos.

Hudson explica que entre os insetos mais comuns encontrados nesses espaços estão as baratas, que podem transmitir doenças como salmonelose, disenteria e gastroenterites; as formigas, que possuem um risco indereto podendo transportar micro-organismos pelo corpo e contaminar superfícies e alimentos; e as famosas "mosquinhas de banheiro" (Psychodidae), que se alimentam de biofilme que podem carregar bactérias como a Escherichia coli, que causa problemas intestinais. 

O biólogo conta que o mau cheiro e os resíduos orgânicos funcionam como um verdadeiro convite a esses insetos. Ele explica que diferentemente das formigas, que se orientam por feromônios (substâncias químicas naturais secretadas por animais e humanos), as baratas e moscas são atraídas por odores. “O que para a gente é um cheiro desagradável, para esses insetos é um sinal químico de que há alimento disponível”, enfatiza o biólogo.

Erros comuns na limpeza

Um dos principais equívocos, segundo Hudson, é focar apenas no chão. “O banheiro acumula resíduos invisíveis no dia a dia. Por isso, é fundamental limpar também cantos, ralos, box e vaso sanitário com frequência”, orienta.

Ele reforça ainda um alerta importante: nunca misturar produtos de limpeza sem a devida orientação, especialmente água sanitária com outros químicos, pois a combinação pode liberar gases tóxicos e causar intoxicação. Outro ponto essencial é evitar água parada. “Manter o banheiro seco faz muita diferença, porque reduz o ambiente favorável à reprodução dos insetos”, afirma.

Medidas simples que fazem diferença

Para evitar insetos no seu banheiro, o biólogo separou algumas medidas simples: 

  • Vedar os Ralos: Utilize modelos com fechamento (abre e fecha) ou telas protetoras. Isso impede a passagem de insetos pelo esgoto. 
  • Higienize os Canos: Use água sanitária diluída para eliminar o lodo orgânico nos ralos.
  • Ventilação: Mantenha janelas abertas o máximo de tempo possível para reduzir o calor e o vapor.
  • Atenção aos Cantos: Use escovas pequenas para limpar rejuntes e frestas de box onde o sabonete e a pele morta se acumulam.
  • Lixo Fechado: Esvazie o cesto de lixo com frequência e mantenha-o sempre tampado.

Além dessas dicas, realizar uma limpeza mais completa pelo menos uma vez por semana ajudam a controlar a infestação.

Por fim, Hudson Monteiro faz um alerta: a presença frequente de insetos não deve ser ignorada. “Eles não aparecem por acaso. Normalmente indicam que o ambiente está oferecendo condições ideais. É um sinal de que é preciso reforçar a limpeza e a prevenção dentro de casa”, conclui.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 25/03/2026 17:25
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