O que atrai insetos para dentro do banheiro?

Mesmo em locais limpos, a combinação de umidade, calor e resíduos orgânicos atrai insetos como baratas e moscas de banheiro - (crédito: Anna Bizon/Freepik )

A presença de insetos no banheiro é uma queixa comum, mesmo em ambientes aparentemente limpos. O que muitas pessoas não sabem é que, independente da limpeza o banheiro oferece o "combo perfeito" para a sobrevivência de diversas espécies: umidade, calor e alimento abundante.

Segundo o biólogo Hudson Monteiro, o ambiente é naturalmente propício. “Além da ligação direta com o esgoto, o banheiro reúne calor e pouca circulação de ar, o que acelera a reprodução. Soma-se a isso a presença de matéria orgânica, como células mortas, fios de cabelo e secreções, que servem de banquete para esses animais”, explica.

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Isso porque o banheiro contém áreas de difícil higienização, como ralos, rejuntes e cantos de azulejos, onde resíduos podem se acumular sem serem percebidos.

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Hudson explica que entre os insetos mais comuns encontrados nesses espaços estão as baratas, que podem transmitir doenças como salmonelose, disenteria e gastroenterites; as formigas, que possuem um risco indereto podendo transportar micro-organismos pelo corpo e contaminar superfícies e alimentos; e as famosas "mosquinhas de banheiro" (Psychodidae), que se alimentam de biofilme que podem carregar bactérias como a Escherichia coli, que causa problemas intestinais.

O biólogo conta que o mau cheiro e os resíduos orgânicos funcionam como um verdadeiro convite a esses insetos. Ele explica que diferentemente das formigas, que se orientam por feromônios (substâncias químicas naturais secretadas por animais e humanos), as baratas e moscas são atraídas por odores. “O que para a gente é um cheiro desagradável, para esses insetos é um sinal químico de que há alimento disponível”, enfatiza o biólogo.

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Erros comuns na limpeza

Um dos principais equívocos, segundo Hudson, é focar apenas no chão. “O banheiro acumula resíduos invisíveis no dia a dia. Por isso, é fundamental limpar também cantos, ralos, box e vaso sanitário com frequência”, orienta.

Ele reforça ainda um alerta importante: nunca misturar produtos de limpeza sem a devida orientação, especialmente água sanitária com outros químicos, pois a combinação pode liberar gases tóxicos e causar intoxicação. Outro ponto essencial é evitar água parada. “Manter o banheiro seco faz muita diferença, porque reduz o ambiente favorável à reprodução dos insetos”, afirma.

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Medidas simples que fazem diferença

Para evitar insetos no seu banheiro, o biólogo separou algumas medidas simples:

Vedar os Ralos: Utilize modelos com fechamento (abre e fecha) ou telas protetoras. Isso impede a passagem de insetos pelo esgoto.

Utilize modelos com fechamento (abre e fecha) ou telas protetoras. Isso impede a passagem de insetos pelo esgoto. Higienize os Canos: Use água sanitária diluída para eliminar o lodo orgânico nos ralos.

Use água sanitária diluída para eliminar o lodo orgânico nos ralos. Ventilação: Mantenha janelas abertas o máximo de tempo possível para reduzir o calor e o vapor.

Mantenha janelas abertas o máximo de tempo possível para reduzir o calor e o vapor. Atenção aos Cantos: Use escovas pequenas para limpar rejuntes e frestas de box onde o sabonete e a pele morta se acumulam.

Use escovas pequenas para limpar rejuntes e frestas de box onde o sabonete e a pele morta se acumulam. Lixo Fechado: Esvazie o cesto de lixo com frequência e mantenha-o sempre tampado.

Além dessas dicas, realizar uma limpeza mais completa pelo menos uma vez por semana ajudam a controlar a infestação.

Por fim, Hudson Monteiro faz um alerta: a presença frequente de insetos não deve ser ignorada. “Eles não aparecem por acaso. Normalmente indicam que o ambiente está oferecendo condições ideais. É um sinal de que é preciso reforçar a limpeza e a prevenção dentro de casa”, conclui.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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