Fruta ajuda no combate à anemia, na saúde da pele e na proteção do coração

Uma das principais características da mexerica é a alta quantidade de vitamina C - (crédito: Freepik/chandlervid85)

Poucos sabem, mas a mexerica (citrus reticulata) além de ser uma fruta cítrica rica em vitamina C, é também uma verdadeira aliada contra a anemia e problemas de coração. Essas primas da laranja também tem alguns nutrientes com proteção antioxidante, agindo assim contra o envelhecimento da pele.

Uma das principais características da mexerica é a alta quantidade de vitamina C, que potencializa a absorção de ferro presente em alguns outros alimentos. Débora Oliveira Severiano, nutricionista clínica do Hospital Sírio-Libanês, explica que uma dica importante para combater a anemia com o uso da mexerica é consumi-la junto de refeições ricas em ferro, como feijão, lentilhas e folhas verdes escuras.

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A especialista explica que esse tipo de estratégia pode aumentar significativamente a quantidade de ferro absorvida pelo organismo. “Estudos mostram que essa estratégia funciona mesmo quando a fruta e a fonte de ferro são ingeridas na mesma refeição, mas não necessariamente juntos no mesmo prato. Para populações que consomem muita carne, esse hábito pode fazer uma diferença expressiva no status de ferro ao longo do tempo.”, explicou a nutricionista clínica.

Saúde da pele

A mexerica contém também enzimas que produzem colágeno, principal proteína estrutural da pele, que é responsável pela firmeza e elasticidade do órgão. Estudos demonstraram que flavonoides críticos presentes na mexerica, como hesperidina e naringenina, demonstraram a capacidade de inibir enzimas que degradam o colágeno e reduzir os danos celulares causados pela radiação UV, principal agente do envelhecimento precoce da pele.

Ou seja, o consumo regular da mexerica é uma estratégia inteligente para quem busca cuidar da pele de dentro para fora. Os benefícios presentes na fruta são cumulativos e se potencializam em um padrão alimentar rico em antioxidantes.

Coração

A fruta contém hesperidina, um flavonoide cítrico com mecanismos como a melhora da função endotelial, redução do estresse oxidativo e modulação do sistema renina-angiotensina, todos importantes para as funções cardiovasculares.

A mexerica contribui com fibras solúveis que auxiliam no controle do colesterol, vitamina C e potássio, favorecendo assim uma pressão arterial saudável. Débora reforça que incorporar a mexerica à rotina alimentar é uma escolha simples, acessível e com respaldo científico para quem quer cuidar do coração.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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