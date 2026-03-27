A tecnologia por trás das escavações no Egito: veja como funciona

As recentes descobertas de tumbas e artefatos no Egito, como os achados em Abydos e próximo ao Vale dos Reis, não são fruto apenas de sorte e paciência. Por trás das manchetes, uma revolução tecnológica está permitindo que arqueólogos desvendem os segredos do passado de forma mais rápida e precisa do que nunca, transformando vales desérticos em verdadeiros laboratórios a céu aberto.

A imagem clássica do arqueólogo com pincel e pá ainda existe, mas hoje ela é complementada por equipamentos de ponta. Antes mesmo de a primeira camada de areia ser removida, a equipe já tem um mapa detalhado do que pode estar escondido no subsolo, economizando tempo e recursos preciosos.

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Tecnologia que enxerga sob a areia

Uma das ferramentas mais importantes é o Radar de Penetração no Solo (GPR). O aparelho funciona como um raio-X da terra, enviando ondas de rádio para o subsolo. Quando essas ondas encontram algo diferente da areia ou da rocha, como as paredes de uma câmara funerária ou um sarcófago, elas retornam um sinal que é traduzido em imagens 3D no computador.

Outra técnica fundamental é a fotogrametria com drones. Os veículos aéreos sobrevoam as áreas de interesse e capturam milhares de fotos de alta resolução. Um software especializado une essas imagens para criar mapas tridimensionais extremamente detalhados do terreno, revelando anomalias na superfície que poderiam indicar ruínas soterradas.

O laboratório revela os detalhes

Após a escavação, a tecnologia continua sendo essencial. A tomografia computadorizada, a mesma usada em hospitais, permite que os pesquisadores "enxerguem" dentro de sarcófagos e múmias sem precisar abri-los. Com isso, é possível identificar amuletos, analisar a estrutura óssea e até mesmo descobrir a causa da morte, preservando a integridade dos achados.

A análise de DNA antigo (aDNA) extraído de restos mortais também fornece informações inéditas, como o recente sequenciamento do mais antigo genoma egípcio completo, datado de 4.500 anos. Os dados genéticos ajudam a traçar linhagens familiares entre os faraós, identificar a origem geográfica de indivíduos e entender doenças que afetavam a população da época. Testes químicos em resíduos de cerâmica podem revelar o que os antigos egípcios comiam ou quais substâncias usavam em seus rituais.

Essa abordagem não só acelera as descobertas, como também ajuda a preservar os sítios arqueológicos para futuras gerações, garantindo que as escavações sejam o menos invasivas possível. Cada nova ferramenta abre uma janela para um passado que ainda guarda muitos mistérios.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.