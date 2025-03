Astronautas que ficaram "presos" no espaço desembarcam na Terra; veja

Após nove meses presos na Estação Espacial Internacional (ISS), os astronautas da Nasa Butch Wilmore e Suni Williams finalmente desembarcaram na Terra após uma missão de sucesso realizada nesta terça-feira (18/3). O resgate contou com a ajuda de Nick Hague e do cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov.

We're getting our first look at #Crew9 since their return to Earth! Recovery teams will now help the crew out of Dragon, a standard process for all crew members after returning from long-duration missions. pic.twitter.com/yD2KVUHSuq