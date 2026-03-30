A fruta que faz o cabelo crescer mais rápido e ficar mais resistente

Apesar dos benefícios, a especialista ressalta que o desenvolvimento capilar está ligado a um conjunto de fatores - (crédito: Reprodução/Freepik)

Pequeno, acessível e comum na rotina alimentar, o morango tem chamado a atenção por um motivo além do sabor. A fruta passou a ser associada à saúde dos cabelos e ao fortalecimento dos fios, levantando curiosidade entre quem busca melhorar a aparência capilar de forma natural.

A explicação está na composição nutricional. De acordo com a nutricionista Fernanda Coimbra, o morango é rico em vitamina C, nutriente essencial para a produção de colágeno. Essa proteína é uma das responsáveis por dar estrutura, resistência e elasticidade aos fios, além de contribuir para a saúde do couro cabeludo.

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Além disso, a fruta contém antioxidantes importantes, que ajudam a combater o estresse oxidativo, um dos fatores associados ao enfraquecimento dos cabelos e ao envelhecimento precoce dos fios. Também estão presentes, em menores quantidades, vitaminas do complexo B e minerais que participam do metabolismo celular e favorecem o funcionamento adequado do organismo.

Apesar dos benefícios, a especialista ressalta que o desenvolvimento capilar está ligado a um conjunto de fatores que envolvem alimentação equilibrada, funcionamento hormonal, genética, qualidade do sono e níveis de estresse.

Isso significa que o morango pode contribuir, mas não atua sozinho. Para que os fios cresçam de forma saudável, é essencial garantir a ingestão adequada de proteínas, ferro, zinco e gorduras boas, além de vitaminas do complexo B. Esses nutrientes participam diretamente da formação e da manutenção da fibra capilar.

Outro ponto positivo é o perfil nutricional da fruta. O morango é considerado de baixa caloria e possui baixo índice glicêmico, o que o torna uma boa opção para incluir no dia a dia sem impacto significativo na dieta. A recomendação, segundo a nutricionista, é consumir cerca de uma porção por dia, o equivalente a 8 a 10 unidades médias.

Mesmo sendo uma escolha saudável, alguns cuidados são necessários. O morango está entre os alimentos com maior possibilidade de conter resíduos de agrotóxicos, por isso a higienização correta é fundamental antes do consumo. Além disso, pessoas mais sensíveis podem apresentar reações alérgicas, especialmente na pele ou na mucosa oral.

A especialista também destaca que a saúde do cabelo está ligada ao funcionamento do organismo como um todo, incluindo o intestino. A ingestão adequada de fibras, que deve girar entre 25 e 30 gramas por dia, contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal e pode impactar de forma positiva a absorção de nutrientes essenciais.

Fernanda afirma que o morango pode ser um aliado importante dentro de uma rotina equilibrada, mas os resultados mais consistentes vêm da combinação de bons hábitos ao longo do tempo. É essa constância que se reflete não apenas na aparência dos cabelos, mas na saúde geral do corpo.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia