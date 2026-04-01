Nasa identifica e corrige problema antes do lançamento da Artemis II

Pouco antes de uma hora do lançamento, equipes da Nasa identificaram um problema no foguete SLS, utilizado na missão Artemis II, nesta quarta-feira (1°/4). A falha estava relacionada ao controle de segurança da operação, sob responsabilidade da Força Espacial dos Estados Unidos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O problema aconteceu no sistema de terminação de voo, que permite que engenheiros em solo enviem um sinal para destruir o foguete caso ele desvie da trajetória durante o lançamento. Em nota, a Nasa afirma que o defeito já foi solucionado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Sem a garantia de que esse sistema funcionaria em caso de necessidade, o lançamento de hoje seria cancelado”, informou a agência. “Um teste de confiabilidade foi realizado para garantir que o hardware esteja pronto para o lançamento”.
O impasse foi resolvido com o uso de equipamentos antigos, remanescentes do programa de ônibus espacial, retirado de um cofre.
A missão Artemis II é o primeiro sobrevoo lunar tripulado após mais de 50 anos. Quatro astronautas estarão à bordo da nave, que está programada para iniciar o lançamento às 19h25 horas.