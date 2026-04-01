Nasa identifica e corrige problema antes do lançamento da Artemis II

Missão é a primeira viagem lunar tripulada em mais de 50 anos - (crédito: Jim WATSON / AFP)

Pouco antes de uma hora do lançamento, equipes da Nasa identificaram um problema no foguete SLS, utilizado na missão Artemis II, nesta quarta-feira (1°/4). A falha estava relacionada ao controle de segurança da operação, sob responsabilidade da Força Espacial dos Estados Unidos.

O problema aconteceu no sistema de terminação de voo, que permite que engenheiros em solo enviem um sinal para destruir o foguete caso ele desvie da trajetória durante o lançamento. Em nota, a Nasa afirma que o defeito já foi solucionado.

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“Sem a garantia de que esse sistema funcionaria em caso de necessidade, o lançamento de hoje seria cancelado”, informou a agência. “Um teste de confiabilidade foi realizado para garantir que o hardware esteja pronto para o lançamento”.

O impasse foi resolvido com o uso de equipamentos antigos, remanescentes do programa de ônibus espacial, retirado de um cofre.

A missão Artemis II é o primeiro sobrevoo lunar tripulado após mais de 50 anos. Quatro astronautas estarão à bordo da nave, que está programada para iniciar o lançamento às 19h25 horas.