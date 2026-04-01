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LANÇAMENTO

Artemis II leva humanos de volta ao entorno da Lua após 50 anos

Missão da Nasa com quatro astronautas testa sistemas em voo de 10 dias e prepara retorno à superfície lunar

Artemis II: lançamento foi um sucesso - (crédito: AFP)
Artemis II: lançamento foi um sucesso - (crédito: AFP)

O lançamento da missão Artemis II está marcada para às 19h25 no horário de Brasília. Essa é a primeira viagem tripulada rumo à Lua desde o fim do programa Apollo, encerrado em 1972. O público pode acompanhar a preparação da missão pelo canal oficial da Nasa, a partir das 13h50, no link abaixo.

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A decolagem está prevista para as 19h25 (horário de Brasília), a partir do Centro Espacial Kennedy, com uma janela de cerca de duas horas. Caso necessário, novas tentativas poderão ocorrer nos dias seguintes, dependendo das condições meteorológicas.

A bordo da cápsula Orion, quatro astronautas vão percorrer uma trajetória ao redor da Lua sem realizar pouso. A nave será impulsionada pelo Space Launch System (SLS), considerado o foguete mais potente já desenvolvido pela agência.

 

Missão de testes em espaço profundo

Com duração estimada de dez dias, a Artemis II tem como objetivo validar sistemas essenciais em um ambiente além da órbita terrestre. Durante o voo, a tripulação deve avaliar suporte de vida, comunicação, navegação e controle manual da cápsula — etapas vistas como decisivas para futuras missões com pouso lunar.

O trajeto inclui um sobrevoo pelo lado oculto da Lua e o retorno à Terra por meio de uma trajetória conhecida como “retorno livre”, que utiliza a gravidade dos dois corpos celestes para trazer a nave de volta sem necessidade de grandes manobras.

Participam da expedição os astronautas Reid Wiseman, comandante da missão; Victor Glover, piloto; Christina Koch, especialista de missão; e Jeremy Hansen, representante da agência espacial canadense.

O grupo deve alcançar distâncias superiores às registradas por missões tripuladas nas últimas cinco décadas, tornando-se o primeiro a viajar tão longe da Terra desde a era Apollo.

Próximos passos

A Artemis II integra o Programa Artemis, iniciativa que busca estabelecer uma presença humana sustentável na Lua. A missão sucede a Artemis I, realizada em 2022 sem tripulação.

Se os testes forem bem-sucedidos, o próximo passo será a Artemis III, que pretende levar astronautas de volta à superfície lunar — com a proposta de incluir, pela primeira vez, uma mulher e uma pessoa negra entre os que caminharão no satélite natural.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 01/04/2026 10:07 / atualizado em 01/04/2026 20:30
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