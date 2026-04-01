Artemis II tem decolagem prevista para esta quarta; acompanhe ao vivo

O foguete do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) e a espaçonave Orion, da missão Artemis II da NASA, repousam na Plataforma de Lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, Flórida, em 31 de março de 2026, antes da missão lunar tripulada. - (crédito: Jim WATSON / AFP)

Após alguns adiamentos e ajustes, a NASA realiza nesta quarta-feira (1º/3) o lançamento da Artemis II, primeira missão tripulada do programa lunar em mais de cinco décadas. A decolagem está prevista para às 19h24 (horário de Brasília), a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O público já pode acompanhar a preparação da missão pelo canal oficial da Nasa, no link abaixo.

A missão leva quatro astronautas a bordo da cápsula Orion, impulsionada pelo foguete Space Launch System (SLS), considerado o mais poderoso já construído. A janela de lançamento é de cerca de duas horas, com possibilidade de novas tentativas nos próximos dias, caso haja necessidade.

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Sem previsão de pouso na Lua, a Artemis II terá duração aproximada de dez dias. A tripulação deve realizar um sobrevoo pelo satélite natural, incluindo passagem pelo lado oculto da Lua, antes de retornar à Terra em uma trajetória de “retorno livre”, que utiliza a gravidade para garantir a volta com maior segurança.

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A bordo estão o comandante Reid Wiseman, o piloto Victor Glover, a especialista de missão Christina Koch e o canadense Jeremy Hansen. O grupo será o primeiro a viajar para além da órbita terrestre desde o fim do programa Apollo program, nos anos 1970.