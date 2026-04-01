Artemis II tem decolagem prevista para esta quarta; acompanhe ao vivo

Após alguns adiamentos e ajustes, a NASA realiza nesta quarta-feira (1º/3) o lançamento da Artemis II, primeira missão tripulada do programa lunar em mais de cinco décadas. A decolagem está prevista para às 19h24 (horário de Brasília), a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O público já pode acompanhar a preparação da missão pelo canal oficial da Nasa, no link abaixo.
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A missão leva quatro astronautas a bordo da cápsula Orion, impulsionada pelo foguete Space Launch System (SLS), considerado o mais poderoso já construído. A janela de lançamento é de cerca de duas horas, com possibilidade de novas tentativas nos próximos dias, caso haja necessidade.
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Sem previsão de pouso na Lua, a Artemis II terá duração aproximada de dez dias. A tripulação deve realizar um sobrevoo pelo satélite natural, incluindo passagem pelo lado oculto da Lua, antes de retornar à Terra em uma trajetória de “retorno livre”, que utiliza a gravidade para garantir a volta com maior segurança.
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A bordo estão o comandante Reid Wiseman, o piloto Victor Glover, a especialista de missão Christina Koch e o canadense Jeremy Hansen. O grupo será o primeiro a viajar para além da órbita terrestre desde o fim do programa Apollo program, nos anos 1970.