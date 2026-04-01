Artemis II: Nasa lança missão tripulada à Lua; veja

Pela primeira vez em 19.473 dias, ou seja, 53 anos e 3 meses, o ser humano está em curso para voltar à Lua. Às 19h35h da noite desta quarta-feira (1º/4), A Artemis II foi lançada com sucesso. Portador de quatro tripulantes, o foguete SLS (Space Launch System) deixou o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos, com direção à órbita lunar.
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Pela primeira vez desde o dia 7 de dezembro de 1972, astronautas voltarão à órbitra do vizinho mais próximo do Planeta Terra. A Artemis II terá duração estimada em 10 dias. Contornará o lado oculto da lua por meio de uma trajetória em forma de "oito".
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Depois de completar duas órbitas iniciais ao redor da Terra, será impulsionada em direção ao satélite natural da casa da humanidade. O impulso será feito em trajetória livre de retorno, para que a gravidade lunar possa garantir o caminho de volta sem que manobras muito complexas sejam feitas. A missão, no entanto, não prevê pousos na superfície da lua.
O principal objetivo da missão será testar, com humanos a bordo, como os sistemas da espaçonave Orion funcionarão, como em situações de suporte à vida, navegação, comunicação e o desempenho do escudo térmico, assim que aconteceu a reentrada na atmosfera da Terra.
Com cerca de duas horas para o lançamento, a NASA identificou uma falha no sistema de terminação de voo do foguete, o mecanismo de segurança obrigatório que faz com que a missão seja interrompida e o veículo destruído em caso de desvio da trajetória de voo. Uma hora e 20 minutos depois, foi constatada uma falha em uma das baterias do sistema de emergência do foguete. No entanto, da mesma forma, o problema também foi resolvido, segundo anunciou a agência. Assim, a decolagem aconteceu sem problemas.
Acompanhe o lançamento da missão ao espaço:
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