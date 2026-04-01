Chocolate na Páscoa afeta a pele? Veja cuidados essenciais

Durante a Páscoa, período marcado pelo aumento no consumo de chocolate, cresce também a preocupação com os possíveis impactos desse hábito na saúde da pele. Segundo Dieick de Sá, biomédico, especialista em estética facial e fundador da The Clinic, o consumo de chocolate pode impactar a oleosidade da pele e favorecer o surgimento de acne, além de aumentar a dilatação dos poros e até contribuir para a flacidez.

Tais malefícios são atribuídos ao açúcar, gerador do processo chamado de glicação, que degrada as fibras de colágeno e elastina, afetando diretamente a qualidade da pele. “No entanto, quando esse consumo acontece de forma pontual, como no período da Páscoa, em um ou poucos dias, isso não costuma gerar efeitos significativos”, contrapõe o especialista.

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Porém, vale lembrar: o consumo excessivo de açúcar pode estimular processos inflamatórios no organismo, além de influenciar na produção hormonal. “Isso acontece principalmente quando há um consumo frequente e em grandes quantidades, não de forma ocasional”, aponta Sá.

Como cuidar da pele

Para evitar os efeitos negativos do doce, o médico orienta a optar por versões com menos açúcar e gordura, como os chocolates mais amargos. “Mais do que reforçar cuidados específicos com a pele, o ideal é fazer escolhas mais conscientes na alimentação”, destaca. “Também é importante evitar uma relação de restrição excessiva, que pode gerar ansiedade. Consumir com equilíbrio, sem culpa, é fundamental. Pequenos ajustes na alimentação já ajudam a manter a pele mais equilibrada nesse período.”

Após exageros alimentares, recuperar o equilíbrio da pele é essencial. “O principal é cuidar do organismo como um todo”, resume o biomédico. “Isso inclui aumentar a ingestão de água, manter uma rotina de atividade física e investir em uma alimentação rica em proteínas, vitaminas e nutrientes. Quando o corpo volta ao equilíbrio, a pele naturalmente reflete essa melhora.”

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Nesse cenário, popularizam-se os “detox de pele”. Sá adverte que não existe um produto tópico capaz de “desintoxicar” a pele de fato. “Os cosméticos podem ajudar a melhorar a textura, a aparência e a hidratação, mas o verdadeiro processo de desintoxicação acontece de dentro para fora”, reitera.

Alguns ativos tópicos podem ajudar a melhorar a aparência da pele, trazendo mais viço, hidratação e controle da oleosidade. Segundo o especialista, esses produtos não são capazes de reverter sozinhos os efeitos do excesso de açúcar. A rotina de skincare, por sua vez, não precisa ser adaptada ao período da Páscoa. “O ideal é manter os cuidados habituais, com limpeza, hidratação e proteção solar”, afirma Sá.

Conforme o especialista, um dos erros mais comuns ao tentar recuperar a pele é tentar compensar os excessos com medidas radicais, como restrições alimentares muito severas ou o uso excessivo de produtos. Em suma, o que resolve de fato é manter uma alimentação e hidratação equilibradas.