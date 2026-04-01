Por que as joaninhas invadem as casas? A ciência explica

A longevidade da joaninha adulta varia de seis meses a um ano. Algumas espécies em regiões frias hibernam durante o inverno, prolongando um pouco sua vida.

Encontrar uma joaninha dentro de casa durante o outono ou inverno pode parecer um sinal de boa sorte para muitas pessoas, mas a ciência oferece uma explicação bem mais prática. O aparecimento desses insetos não é um presságio, mas sim um reflexo direto de seu instinto de sobrevivência com a mudança das estações.

Com a queda das temperaturas, as joaninhas iniciam uma busca ativa por locais seguros e aquecidos para passar pelo período de diapausa, um tipo de hibernação. As casas se transformam em abrigos ideais contra o frio rigoroso e a escassez de alimento do lado de fora.

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É comum que elas apareçam em grandes grupos. Isso ocorre porque, ao encontrar um local adequado, uma joaninha libera feromônios, substâncias químicas que atraem outras da mesma espécie para o mesmo abrigo. Essa estratégia de agregação aumenta as chances de sobrevivência coletiva durante os meses mais gelados.

Um fenômeno natural

Apesar da forte associação cultural com sorte e felicidade, a presença das joaninhas em ambientes domésticos é um comportamento puramente biológico. Elas não são pragas, não se reproduzem dentro das casas e não causam danos a móveis, tecidos ou estruturas de madeira. Sua única intenção é encontrar um refúgio temporário.

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A espécie mais comum que costuma invadir residências é a joaninha-asiática (Harmonia axyridis), introduzida em várias partes do mundo para o controle biológico de pulgões. Ela é ligeiramente maior e pode ter colorações que variam do laranja claro ao vermelho intenso, com um número variável de pintas.

O que fazer ao encontrá-las

As joaninhas são inofensivas para humanos e animais de estimação. A recomendação é não matá-las, pois desempenham um papel importante no controle de pragas em jardins e plantações. Se o número de insetos for um incômodo, a melhor abordagem é removê-los de forma gentil.

Utilize uma pá de lixo ou uma folha de papel para juntá-las com cuidado e solte-as em uma área externa, preferencialmente em um local protegido como um monte de folhas secas ou perto de plantas. Para evitar novas entradas, verifique e vede possíveis frestas em janelas, portas e outras aberturas da casa antes da chegada do frio.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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