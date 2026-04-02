Sexo e autismo: estudos expõem lacunas e quebram tabus históricos

Entre ciência e vivência, o tema revela mais silêncios do que respostas - (crédito: Pexels)

Nesta quinta-feira (2/4), data que marca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o debate sobre inclusão costuma ganhar visibilidade em diferentes esferas. Ainda assim, temas como a sexualidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) permanecem à margem das discussões públicas e científicas, cercados por tabus, desinformação e ausência de políticas específicas.

A produção científica recente tem buscado ampliar esse entendimento, apontando que a sexualidade no autismo não é inexistente, mas frequentemente invisibilizada ou negada socialmente. Estudos indicam que pessoas autistas possuem desejos, afetos e interesses sexuais, contrariando estereótipos que as associam à assexualidade ou à incapacidade de estabelecer vínculos íntimos.

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Um dos principais pontos abordados pelas pesquisas diz respeito à sensorialidade. Pessoas com TEA podem apresentar tanto hipersensibilidade quanto hipossensibilidade a estímulos, incluindo o toque, o que impacta diretamente a experiência corporal e sexual. Essa variação faz com que o contato físico possa ser percebido de maneiras muito distintas, exigindo compreensão individualizada e negociação de limites.

Para Pedro Henrique, 25, diagnosticado tardiamente, a sensorialidade, desde muito cedo, representa uma luta em diversos aspectos de sua vida. “Existia uma dificuldade em entender o toque físico, a necessidade desse contato e a própria troca sexual. Na adolescência, quando outras pessoas demonstravam interesse e queriam avançar nesse sentido, isso gerava um certo desconforto”, relata.

Em sua experiência pessoal, o entrevistado aponta que a sexualidade não conversa diretamente com a hipersensibilidade tátil — textura, toque ou tato — como poderia parecer. “Está mais relacionada à forma de pensar o sexo, a uma mentalidade que nem sempre é compreendida pelas outras pessoas. Para quem vivencia, pode parecer algo simples, mas para o outro, muitas vezes soa estranho”, argumenta.

Outro aspecto central é a comunicação e o consentimento. Pesquisas indicam que, devido às diferenças na comunicação social, o consentimento tende a ser mais seguro quando expresso de forma clara, direta e verbalizada, reduzindo ambiguidades e interpretações implícitas nas relações.

Construir uma conexão que permita espaço para o diálogo sobre limites e preferências é fundamental para Pedro. “Em um relacionamento sério, essa construção já acontece no dia a dia, de forma contínua. Por isso, no momento do ato, não existe tanta necessidade de estabelecer essa conexão, já que ela vem sendo construída ao longo do tempo e continua acontecendo”, opina.

Situações em que outra pessoa demonstra interesse direto geram um certo estranhamento para Pedro, que percebe uma expectativa de resposta imediata. “Existe uma necessidade de respeitar esse espaço e entender que a atração não se constrói a partir de qualquer estímulo”, orienta. “A atração se desenvolve menos pelo corpo e mais pela conversa e por outros tipos de contato que não são sexuais, como carinho e abraço. Esse processo exige tempo e outro tipo de aproximação. Por isso, a dificuldade de compreensão por parte das outras pessoas está mais ligada a essa forma de perceber o desejo do que ao toque em si.”

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A literatura também evidencia uma lacuna significativa na oferta de educação sexual voltada a esse público. A ausência de informações acessíveis e adequadas pode gerar dificuldades na compreensão de limites, relações afetivas e comportamentos sexuais, além de aumentar a vulnerabilidade a situações de abuso e risco.

Além disso, estudos apontam que a produção acadêmica sobre sexualidade no autismo ainda é limitada, especialmente no contexto brasileiro, o que reforça a necessidade de mais pesquisas, formação profissional e integração entre família, escola e serviços de saúde.

As pesquisas também destacam que a sexualidade de pessoas autistas não deve ser analisada a partir de padrões normativos rígidos, mas compreendida como uma experiência diversa, atravessada por particularidades na forma de sentir, comunicar e se relacionar.

Ao reunir esses dados, destaca-se a urgência de ampliar o debate público e acadêmico sobre o tema. Reconhecer a sexualidade como parte integrante da vida de pessoas autistas é fundamental para garantir autonomia, segurança e qualidade de vida, além de reduzir estigmas que ainda persistem na sociedade contemporânea.