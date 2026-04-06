Artemis II: astronautas fotografam a Terra um dia antes de chegar à Lua

A Nasa divulgou, neste domingo (5/4), a última foto da Terra antes da aproximação da missão Artemis II com a Lua. O registro, feito pelos astronautas dentro da cápsula Orion, no quinto dia de viagem, mostra o planeta iluminado e distante, em meio ao espaço sideral.
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“Uma última olhada para a Terra antes de alcançarmos a Lua”, diz a publicação nas redes sociais da agência espacial.
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A Artemis II deve atingir a maior aproximação com o satélite nesta segunda-feira (6), em um sobrevoo. Enquanto isso, a equipe de astronautas testa equipamentos, como os trajes de sobrevivência.
No sexto dia da missão, a equipe seguirá o seguinte cronograma:
- Início do sobrevoo lunar às 15h45, no horário de Brasília.
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Às 19h47, a cápsula Orion passará por trás da Lua, resultando em uma perda temporária de sinal com a Terra por cerca de 40 minutos.
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A aproximação total (ponto mais próximo) da Lua ocorre às 20h02. Neste momento, os astronautas estarão a aproximadamente 6.543 km (4.066 milhas) da superfície lunar.
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Às 20h05, apenas três minutos após passar pela Lua, a missão quebrará o recorde de distância de um ser humano em relação à Terra, superando a marca da Apollo 13.
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A comunicação com o Controle de Missão deve ser restabelecida por volta das 20h27.
- O sobrevoo lunar deve ocorrer às 22h20.